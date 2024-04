Aindling | Ein 21-jähriger Motorradfahrer befuhr mit seinem Motorrad die Ortsverbindungsstraße von Binnenbach in Richtung Eisingersdorf. In einer Rechtskurve verlor der Motorradführer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab und landete in einem Feld.

Freunde des Motorradfahrers, welche in einem Pkw hinter ihm fuhren, wählten sofort den Notruf und leisteten Erste-Hilfe. Der Motorradfahrer musste schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Das Motorrad wurde durch den Unfall so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 3.500 Euro.