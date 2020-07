Airbus spendet Landkreis Dillingen 25.000 Mund- und Nasenmasken

Nach Informationen des Bundestagsabgeordneten Ulrich Lange und des Dillinger Landrats Leo Schrell wurde dem Landkreis Dillingen vom Flugzeughersteller Airbus 25.000 Mund-Nasen-Masken im Wert von ca. 10.000 Euro gespendet. Die Schutzbedeckungen sollen dazu beitragen, die Ausbreitung der Corona-Pandemie im Landkreis einzudämmen. Die Masken sind Teil eines großangelegten internationalen Hilfsprogramms des Konzerns, bei dem mehrere Millionen Masken gespendet werden. 500.000 gehen an die bayerischen Landkreise, in denen es Airbus-Standorte gibt: Neuburg/Donau, Dachau, Pfaffenhofen, Dillingen, Landsberg, Eichstätt, Donau-Ries und Peißenberg.

Kurt Rossmann, Programmleiter Eurofighter bei Airbus in Manching, hat das Projekt in Bayern organisiert: „Airbus hilft in dieser globalen Krise, indem der Konzern den Bürgern in den Kommunen die dringend benötigte Unterstützung zukommen lässt. Wir stehen allen Partnern, die bei dieser Pandemie an vorderster Front kämpfen, weiterhin zu Seite“, verspricht Kurt Rossmann. Vermittelt hat die Masken-Spende für Dillingen der Bundestagsabgeordnete Ulrich Lange (CSU). „Diese Unterstützung zeigt, wie wichtig es in Krisenzeiten ist, einen starken Konzern wie Airbus bei uns in der Region zu haben“, betont Lange. „Die Masken werden zum Schutz der Patienten, Bewohner und Mitarbeiter in Dillingen einen wichtigen Beitrag beim Kampf gegen die Corona-Epidemie leisten.“

Landrat Leo Schrell dankte MdB Ulrich Lange für die Vermittlung der Spende sowie dem Unternehmen „Airbus Defence and Space GmbH“ und betonte: „Die Spende gibt uns die Sicherheit, für den Fall einer hoffentlich nicht eintreffenden zweiten Welle spontan gut gerüstet zu sein.“