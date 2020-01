Airport Memmingen | Flugzeug kommt vom Rollweg ab – Beeinträchtigungen im Flugverkehr

Für Verzögerungen im Flugbetrieb sorgte am Donnerstagabend am Airport Memmingen eine Maschine der Fluggesellschaft Wizz Air, die nach der Landung auf dem Weg zum Terminal vom Rollweg abgekommen war.

Der Airbus A321 aus Sofia mit der Flugnummer W6 4339 landete problemlos am Allgäu Airport. In einer Kurve geriet er mit einem Rad in den unbefestigten Bereich des Rollweges. Alle 216 Passagiere und die Crew konnten das Flugzeug über die Feuerwehrpassagiertreppe unverletzt verlassen und wurden mit Bussen ins Terminal gebracht. Die Fluggäste traten im Anschluss ihre Weiterreise an. Der Airbus wurde in Abstimmung mit der Fluggesellschaft und von der Flughafenfeuerwehr freigeschleppt und sofort von Flugzeugtechnikern überprüft. Die Bergung der Maschine dauerte rund drei Stunden, was anfangs zu Beeinträchtigungen im Flugbetrieb führte.

„Wir entschuldigen uns bei den betroffenen Passagieren für die Unannehmlichkeiten“, betonte ein Sprecher der Fluggesellschaft. Die Passagiere mit Flugziel Sofia konnten ihren Flug heute Morgen mit einer Ersatzmaschine antreten.