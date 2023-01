Die Messe Augsburg gewinnt eine weitere Fachmesse für den Messeplatz. Die Airtec, Internationale Innovationsmesse für Luft- & Raumfahrt, Future Air Mobility und New Space, zieht es ab Oktober 2023 nach Augsburg.

Die Airtec wird vom 25.-27. Oktober 2023 auf dem Messegelände Augsburg stattfinden. Vor allem mit ihrer maximalen Serviceorientierung sowie ihrem flexiblen, modernen Gelände punktet die Messe Augsburg: die IGF GmbH, Veranstalter der Airtec, sieht in Augsburg ideale Rahmenbedingungen sowie weitere Wachstumspotenziale für die seit Jahren am Markt etablierte Fachmesse. Für 2023 werden rund 350 Aussteller aus 30 Nationen in Augsburg erwartet. Zulieferer ebenso wie Erstausrüster aus der ganzen Welt werden Flugobjekte, Komponenten, Demonstratoren und Simulatoren ausstellen sowie im Freigelände demonstrieren.

„Herzlich willkommen in der Luft- und Raumfahrtstadt Augsburg allen Ausstellerinnen und Ausstellern wie Besucherinnen und Besuchern der AIRTEC aus aller Welt. Mit der AIRTEC wurde eine weitere für die Region passende Messe- und Kongressveranstaltung als internationales Hub für neue Technologien und Innovation im Bereich der Luft- und Raumfahrt durch die Messe Augsburg gewonnen. In Augsburg wird Luft- und Raumfahrt tatsächlich gelebt. Es wird hier geforscht, entwickelt, produziert und tatsächlich auch angewandt. Ich wünsche der Veranstaltung einen guten Verlauf, effiziente Gespräche und gute Ergebnisse in einem authentischen Rahmen“, erklärt Eva Weber, Oberbürgereisterin der Stadt Augsburg.

„Mit der Airtec kommt eine weitere internationale Veranstaltung nach Augsburg, die unser Portfolio hervorragend ergänzt. Die Messe Augsburg schärft ein weiteres Mal das Profil als der süddeutsche Standort für Fach- und Spezialthemen“, so Lorenz A. Rau, Geschäftsführer der Messe Augsburg.

Der Veranstalter der Airtec 2023, die IGF GmbH mit ihrer Messeleiterin Diana Schnabel äußert sich positiv zum Standortwechsel: „Nach Jahren der Pandemie und ihren Folgen erscheint 2023 ein Aufbruchsjahr und damit genau der richtige Zeitpunkt mit der Airtec 2023 nun in ein größeres Messgelände umzuziehen. Die Airtec erhält damit am neuen Ausrichtungsort neue und vielfältige Möglichkeiten und Vorteile für ein internationales Wachstum. Wir sind froh, gemeinsam mit der Region, der Stadt Augsburg und der Messe Augsburg als Gastveranstalter eine für Aussteller und Fachbesucher erfolgreiche und sehr innovative internationale Fachmesse für Luft- und Raumfahrt, Future Air Mobility und New Space anbieten zu können.“

„Mit der neuen internationalen Messe für Luft- und Raumfahrt AIRTEC an der Messe Augsburg werden die ganze Region und auch der Freistaat profitieren. Neben der Profilschärfung der Region und des Freistaats als exzellenter Luft- und Raumfahrtstandort, werden Hotellerie, Einzelhandel, Dienstleister und Handwerk Aufträge erhalten. Diese weitere Ansiedlung einer internationalen Messe bestätigt die Attraktivität des Messestandortes Augsburg“, sagt Dr. Wolfgang Hübschle, Wirtschaftsreferent der Stadt Augsburg.

Veranstaltet wird die Airtec von der IGF Innovative Global Fairs GmbH aus München. Seit der Gründung entwickelte und etablierte sich die Veranstaltung zu einem wichtigen internationalen Branchentreffpunkt mit Teilnehmern aus über 30 Ländern. Die Airtec passt hervorragend in Wirtschaftsregion Augsburg im Freistaat Bayern, die reich an Unternehmen aus der Luft- und Raumfahrt ist. Mit den Unternehmen Airbus, Airbus Helicopters, AutoFlight Europe GmbH, Rocket Factory Augsburg, SGL Carbon und vielen anderen Unternehmen – auch aus dem Bereich des Leichtbaus und dem Sitz der Composites United Augsburg – hat sich die Airtec an einen optimalen Standort platziert. Ein starkes B2B-Matchmaking bringt Unternehmen und potenzielle Kunden zusammen. Die Airtec richtet sich an Fachbesucher aus den Branchen Luft- und Raumfahrt, Future Air Mobility und New Space.