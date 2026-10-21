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Aiwanger würdigt Ungarns Aufstand von 1956 in München

Aiwanger würdigt Ungarns Aufstand von 1956 in München
Presse Augsburg
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Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger hat bei einer Gedenkfeier des ungarischen Generalkonsulats in der Münchner Residenz an den Volksaufstand von 1956 erinnert und die Bedeutung der Freiheit betont.

Die Veranstaltung fand anlässlich des 70. Jahrestages der ungarischen Revolution statt. Aiwanger würdigte den Mut der Menschen, die selbst über ihr Leben und die Zukunft ihres Landes bestimmen wollten.

Der ungarische Volksaufstand begann am 23. Oktober 1956 und wurde im November von der sowjetischen Armee gewaltsam niedergeschlagen. „Die Antwort der kommunistischen Machthaber waren Panzer, Gefängnis und Verfolgung. Wir verneigen uns vor den Opfern“, sagte Aiwanger. Die Ereignisse mahnten auch 70 Jahre später, Freiheit nicht als selbstverständlich hinzunehmen. „Freiheit braucht Menschen, die für sie einstehen“, betonte der Minister.

Aiwanger sieht politische und wirtschaftliche Freiheit verbunden

In seiner Rede stellte Aiwanger zudem einen Zusammenhang zwischen politischer und wirtschaftlicher Freiheit her. Wer einen Betrieb aufbaue, investiere und Arbeitsplätze schaffe, brauche Rechtssicherheit und Schutz vor staatlicher Willkür.

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Bayern und Ungarn seien wirtschaftlich eng verbunden, sagte der Minister. Die Zusammenarbeit solle weiter ausgebaut werden. Das Handelsvolumen zwischen Bayern und Ungarn lag 2025 bei rund 16,4 Milliarden Euro. Seit dem Jahr 2000 unterstützt die bayerische Wirtschaftsrepräsentanz in Budapest die Zusammenarbeit.

An der Gedenkfeier nahm auch der ungarische Generalkonsul Gábor Tordai-Lejkó teil.

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