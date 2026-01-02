Newsletter
Samstag, Januar 3, 2026
-0.2 C
London
type here...
Subscribe
Vermischtes
1 Min.Lesezeit

Akkus lösen immer häufiger Brände in Müllfahrzeugen aus

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Brände durch alte Batterien und Akkus werden offenbar zu einem immer größeren Problem für die Kommunen in Deutschland. “Täglich lösen alte und defekte Batterien und Akkus Brände auf städtischen Recyclinghöfen oder in Müllfahrzeugen aus”, sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, Christian Schuchardt, der “Rheinischen Post” (Samstagausgabe).

Berliner Stadtreinigung im Einsatz (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Das Problem sei, dass in vielen Gegenständen Kleinstbatterien verbaut seien und zu oft Akkus und Batterien im Hausmüll landen würden. Die Brände gefährdeten dann Leib und Leben der Mitarbeiter. “Zusätzlich werden auch Abfallanlagen, Fahrzeuge oder Mülltonnen beschädigt und zerstört”, sagte der Städtetags-Hauptgeschäftsführer. Das setzte die Entsorgungssicherheit aufs Spiel. “Zudem führen die Schäden dazu, dass Versicherungsprämien für die Betriebe in die Höhe schnellen oder Anlagen gar nicht mehr versichert werden”, warnte Schuchardt.

Der Bund müsse daher das Problem wirksam bekämpfen, forderte er. “In Frankreich und Belgien wurde dies bereits umgesetzt und dort beispielsweise Einweg-E-Zigaretten verboten.” Deutschland habe diese Chance hingegen mit dem unlängst beschlossenen Gesetz für Elektroaltgeräte vertan. “Deshalb muss der Bund jetzt mit wirksamen Regelungen nachbessern”, sagte Schuchardt.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

Silvesternacht 2025/2026 in Augsburg: Zahlreiche Feuerwehreinsätze und Brände im gesamten Stadtgebiet

0
Die Silvesternacht in Augsburg und der Umgebung war von...
Polizeimeldungen Bayern

33-Jähriger stirbt nach schwerem Unfall auf der A8 zwischen Dachau und Sulzemoos

0
Am Mittwoch, den 31. Dezember 2025, ereignete sich gegen...
Polizeipräsidium Oberfranken

Tragischer Unfall überschattet ruhige Silvesternacht in Oberfranken: Polizeibeamter stirbt bei Verkehrsunfall

0
In Oberfranken verlief die Silvesternacht weitgehend ruhig. Die Polizei...
Augsburg Stadt

Die ersten Neujahrsbabys 2026 in Augsburg: Leonie Magdalena und Elschaday eröffnen das neue Jahr

0
Augsburg, 1. Januar 2026 – Mit gleich mehreren Geburten...
Augsburg Stadt

Stolpersteine jüdischer Shoah-Opfer in Augsburg geschändet

0
Augsburg – Über die Weihnachtsfeiertage 2025 sind in der...

Neueste Artikel