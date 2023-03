„Aktion volle Hütte“ | Tickets für die letzten Heimspiele des FC Augsburg erhältlich

Vier Heimspiele stehen für den FC Augsburg in der aktuellen Saison noch auf dem Programm: Während die Partie gegen den 1. FC Köln (Samstag, 8. April, 15.30 Uhr) bereits ausverkauft ist, sind auch für das Flutlichtspiel gegen den VfB Stuttgart (Freitag, 21. April, 20.30 Uhr) nur noch wenige Karten verfügbar. Wer noch ein Heimspiel des FCA in dieser Saison besuchen möchte, hat dann nur noch bei den letzten beiden Heimspielen gegen den 1. FC Union Berlin (Samstag, 6. Mai, 15.30 Uhr) sowie gegen Borussia Dortmund (Sonntag, 21. Mai, 17.30 Uhr) die Möglichkeit. Für diese Begegnungen beginnt nun der Ticketvorverkauf.

„Unsere Mannschaft ist zu Hause seit fünf Spielen ungeschlagen und hat attraktive Begegnungen gezeigt. Das ist sicher ein Grund, warum die vergangenen beiden Heimspiele ausverkauft waren und auch für die Partie gegen den 1. FC Köln bereits alle Tickets vergriffen sind. Darüber hinaus bekommen wir eine tolle Resonanz auf die Spielweise unserer Mannschaft und spüren die Unterstützung der Menschen in und um Augsburg. Daher hoffen wir, dass unser Team auch die restlichen Spiele dieser Saison ebenfalls vor vollem Haus austragen kann“, freut sich FCA-Geschäftsführer Michael Ströll über den Zuspruch der Fans.

So läuft der Vorverkauf für die Spiele gegen Union Berlin und den BVB ab

Ab Donnerstag, 30. März, (12.00 Uhr) können sich zunächst alle FCA-Mitglieder in einer exklusiven Verkaufsphase Tickets für die letzten beiden Heimspiele gegen den 1. FC Union Berlin sowie gegen Borussia Dortmund sichern. Der exklusive Mitglieder-Vorverkauf läuft exakt eine Woche. Am Donnerstag, 6. April, (12.00 Uhr) beginnt dann der freie Vorverkauf für die Partie gegen Union. Für das Heimspiel gegen Dortmund können ab diesem Zeitpunkt ausschließlich Fans, die bereits im Online-Ticketshop unter shop.fcaugsburg.de registriert sind und in der Vergangenheit bereits Tickets erworben haben, Karten kaufen.

Tickets sind wie gewohnt über den Online-Ticketshop unter shop.fcaugsburg.de, die FCA-Geschäftsstelle, den FCA 1907 Store, die VR-Bank-Filiale in der Annastraße, über die Ticket-Hotline 01803 019070 (*0,09 €/Minute aus dem deutschen Festnetz; max. 0,42 €/Minute aus dem deutschen Mobilfunknetz) sowie an allen bekannten Kartenverkaufsstellen erhältlich.

„Mitgliederspieltag“ gegen Union

Gegen den 1. FC Union Berlin lädt der FCA wieder zum „Mitgliederspieltag“ ein. Vereinsmitglieder erhalten auf bis zu vier Tickets in den Kategorien 1a, 1b und 2 einen Rabatt in Höhe von 19,07 Prozent. Wie schon in den vergangenen Jahren können sich alle FCA-Mitglieder zudem auf ein vielfältiges Stadionprogramm sowie über exklusive Gewinnspiele freuen.