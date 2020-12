Aktuell 1.614 Personen mit Corona infiziert

Die Stadt Augsburg bestätigt 131 neue Covid-19-Fälle.

In den vergangenen sieben Tagen wurden 783 Neuinfektionen im Stadtgebiet gemeldet. Das entspricht etwa 262,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen.

Dem LGL wurden 132 Neuinfektionen gemeldet. Davon 131 Neuinfektionen mit Meldedatum Mittwoch, 02. Dezember und ein Fall mit Meldedatum 01. Dezember. Die Fälle mit Meldedatum 27. November wurden rückwirkend von 141 auf 140 korrigiert. In der Summe ergeben sich also 131 Neuinfektionen.

Insgesamt hat das Gesundheitsamt in Augsburg 7.076 Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt. 5.377 Personen gelten als genesen, 1.614 sind aktuell infiziert, 85 Personen sind verstorben.

Bei den drei Todesfällen, die das Gesundheitsamt am 02. Dezember bestätigt hat, handelt es sich um einen männlichen Patienten, Jahrgang 1924 sowie zwei weibliche Patientinnen der Jahrgänge 1938 und 1945.