Aktuelle Baustellen im Stadtgebiet Augsburg

Hier erfahren Sie, wo aktuell in Augsburg gebaut wird, wo Umleitungen ausgeschildert sind und wo mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen ist.

In der Hermanstraße beginnen voraussichtlich am Montag, 26. Juli, Markierungsarbeiten zur Einrichtung provisorischer Radfahrstreifen im Rahmen eines Verkehrsversuchs. Ab diesem Zeitpunkt können Fahrzeuge nicht mehr am Straßenrand parken (mit Ausnahme einer Lade-/Lieferzone). Im Zuge der vorbereitenden Maßnahmen entfallen bereits jetzt im Bereich der Beethovenstraße sowie der Frohsinnstraße vereinzelt PKW-Stellplätze.

Die Domkurve (Hoher Weg/Frauentorstraße) ist voraussichtlich ab Freitag, 30. Juli, vollgesperrt. Grund sind Gleiserneuerungsarbeiten der Stadtwerke Augsburg und Pflasterarbeiten, die ca. acht Wochen dauern. Während der Sommerferien wird die Straßenbahnlinie 2 über die Langenmantelstraße umgeleitet. Die Stadtwerke Augsburg informieren darüber separat. Im Umfeld der Baustelle kommt es zu deutlichen Auswirkungen für die Anwohnerschaft und Gewerbetreibende. Wichtiger Hinweis: Wegen archäologischer Funde dauern die Leitungsarbeiten (Fernwärme) der Stadtwerke Augsburg in unmittelbarer Nachbarschaft dieser Baumaßnahme im Bereich Kesselmarkt/Im Thäle über die Sommerferien an. Eine genaue Übersicht der Verkehrsführung im Umgriff beider Baumaßnahmen steht unter oben genanntem Link zur Verfügung.

Bei der Sanierung der Gehwege in der Wertachstraße verlagern sich die Arbeiten ab 30. Juli, von der Südseite auf die Nordseite der Straße. Bereits ab Mittwoch, 28. Juli, kann der Autoverkehr wieder in beiden Richtungendurch die Wertachstraße fließen. An der Nordseite zwischen Wolfgangstraße und Senkelbachstraße werden bis spätestens Ende August noch Restarbeiten mit kleineren Einschränkungen erledigt. Die Straßenbahnlinie 2 wird bis Beginn der Schulzeit wegen einer anderen Baumaßnahme umgeleitet.

Weitere Informationen unter: www.augsburg.de/baustellen