Aktuelles zu Corona im Landkreis Aichach-Friedberg

Stand Mittwochmittag sind im Landkreis bislang Corona-Infektionsfälle 158 registriert, davon sind 48 bereits wieder gesund.* In den Kliniken an der Paar werden aktuell 12 Covid 19-Patienten stationär behandelt, ein Fall davon auf der Intensivstation, in Beatmung.

Der Stand im AWO-Seniorenheim in Aichach: Bislang sind vier Bewohner positiv getestet, dazu eine dort beschäftigte Person. Von den weiteren Verdachtsfällen, mit typischen Symptomen, ist mittlerweile einer getestet, mit negativem Ergebnis. Die Regelungen, die das Gesundheitsamt am Dienstag für das AWO-Heim getroffen hat, sind die Grundlage einer Anordnung, die nun für alle stationären Alten- und Pflegeeinrichtungen im Landkreis getroffen wird. Zum Schutz der Bewohner und Beschäftigten werden darin detailliert die zu treffenden Vorsorgemaßnahmen geregelt sowie das Vorgehen bei Verdachtsfällen und in der akuten Ausbruchsphase.

* An der täglichen Meldung dieser beiden Zahlen ist nicht unbedingt linear die Entwicklung von Corona 19 im Landkreis abzulesen, vor allem weil die Testergebnisse teilweise mit Verzögerung, dann wieder schubweise eingehen. Die Anzahl der im Landkreis registrierten Infektionsfälle wird seit Beginn der Aufzeichnungen täglich aufaddiert, die bereits wieder genesenen Personen sind darin enthalten.