Aktuelles zu Corona im Landkreis Aichach-Friedberg – 8 neue Fälle bekannt

Acht weitere am Coronavirus erkrankte Personen sind seit gestern im Landkreis Aichach–Friedberg bekannt. Stand Donnerstagmorgen sind es nun insgesamt 24. Die erkrankten Personen befinden sich in Quarantäne. Die Anzahl der Kontaktpersonen von Erkrankten steigt entsprechend deutlich an, die sich in Quarantäne befinden, auf aktuell rund 200 und steigt weiter an.

„Die Einschnitte in das öffentliche und private Leben sind erheblich, aber unabdingbar. Unser aller Gesundheit sollte uns das wert sein. Ich stelle zunehmend fest, dass sich die Menschen der Situation bewusst sind, sich verantwortlich verhalten und Anweisungen sowie Empfehlungen befolgen.“, so Landrat Dr. Klaus Metzger. „Die Menschen haben verstanden, dass es nun wesentlich durch ihr eigenes Handeln bestimmt wird, wie sich die Corona-Krise entwickelt. Das stimmt mich zuversichtlich.“ Die Einhaltung der Allgemeinverfügung, die in ganz Bayern gilt, wird von der Polizei in Abstimmung mit den Sicherheitsbehörden kontrolliert. Noch einmal der Hinweis: Diese Regelungen nicht zu beachten ist keine Ordnungswidrigkeit, sondern eine Straftat!

Konkretisiert wurden vom Gesundheitsministerium zwei Regelungen:

Speisenverkauf durch Bäckereien, Metzgereien, Supermärkte an Stehtischen oder Sitzgelegenheiten ist ebenfalls (wie Gastronomie) nur von 6 bis 15:00 Uhr erlaubt. Auch hier ist zwischen den Personen ein Abstand von 1,5 Meter einzuhalten.

Bei Autohäusern, Fahrradgeschäften, Elektrogeschäften ist der Verkauf bis einschließlich 30.03. verboten, die Annahme und Durchführung von Reparaturen ist dagegen erlaubt.

Das Bürgertelefon des Landratsamtes (Tel. 08251 92 444) ist Montag bis Freitag, von 9 bis 16 Uhr erreichbar, für medizinische Belange im Zusammenhang mit Covid 19 auch Samstag und Sonntag von 10 bis 13 Uhr. Die Mailadresse corona@lra-aic-fdb.de steht rund um die Uhr zur Verfügung.