Aktuelles zu Corona im Landkreis Aichach-Friedberg

Aktuell sind 16 am Coronavirus erkrankte Personen im Landkreis Aichach–Friedberg bekannt. Die erkrankten Personen befinden sich in Quarantäne, ebenso wie weitere rund 110 Personen als Kontaktpersonen von Erkrankten.

Die Bayerische Staatsregierung hat per Allgemeinverfügung angeordnet, welche Geschäfte und welche Einrichtungen und Plätze ab sofort geschlossen sind – u. a. Straßencafés, Sportstätten und Spielplätze. Die Polizei kontrolliert in Abstimmung mit dem Landratsamt, dass diese Regelungen eingehalten werden. Deutlicher Hinweis: Diese Regelungen nicht zu beachten ist keine Ordnungswidrigkeit, sondern eine Straftat!

Landrat Dr. Klaus Metzger appelliert zum wiederholten Male an die Vernunft und die Eigenverantwortung der Menschen: „Bitte verhalten Sie sich so, wie es in der jetzigen Situation angemessen ist. Beschränken Sie Ihre Kontakte auf das Notwendigste und halten Sie Abstand, achten Sie auf sich und aufeinander.“

Auch der Arbeitsplatz soll so kontaktarm wie möglich organisiert werden, mit dem nötigen Abstand. Wo das notwendig und möglich ist wird empfohlen, die Mitarbeiter in Teams, Gruppen oder Schichten einzuteilen, die jeweils nur untereinander Kontakte haben. Für den Fall einer Infektion kann so die Anzahl der Kontaktpersonen im Kollegenkreis überschaubar gehalten werden. Weitere Maßnahmen:

– Pausen nur in kleinen Gruppen verbringen

– bei unvermeidbaren Meetings: Möglichst wenige Personen in einem möglichst großen Raum möglichst weit verteilt setzen,

– Kontakte möglichst kurz halten,

– wo möglich persönliche Kommunikation auf Telefon und Mail umstellen.

Weiterer Hinweis: Ambulante und stationäre Pflegeeinrichtungen sind angehalten ihre Hygienepläne umzusetzen.

Beim Landratsamt Aichach-Friedberg bleibt die Eingangstür ab Donnerstag geschlossen. Bürger werden gebeten, ihre Erledigungen ausschließlich per Mail und Telefon abzuwickeln. Ausnahmen davon werden nur in wirklich dringenden Fällen mit Terminvereinbarung gestattet. Die Internetseite des Landratsamtes bietet Formulare und viele weitere Online-Möglichkeiten: www.lra-aic-fdb.de.

Auf der Internetseite des Landratsamtes wurde der Bereich zu Corona neu gestaltet bzw. geordnet. Er ist gleich über die Eingangsseite erreichbar. Dort werden alle wichtigen Fragen zum Coronavirus beantwortet und es gibt auf einen Blick die aktuellen Infos für den Landkreis Aichach-Friedberg.