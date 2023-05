Alba gleicht die Serie aus – Ulmer Basketballer verlieren zweites Playoffspiel gegen Berlin

ratiopharm ulm muss sich in einem lange umkämpften zweiten Viertelfinalspiel mit 77:91 geschlagen geben.

Die Stimmung vor ausverkauftem Haus in der ratiopharm arena hatte schon vor Tip-Off für pure Play-Off Atmosphäre gesorgt. Und das Spiel tat dann sein Übriges. In einem engen Schlagabtausch duellierten sich die Teams von Angriff zu Angriff mit dem besseren Ende für die Ulmer zur Halbzeit (47:39). Als der amtierende deutsche Meister ab Mitte des dritten Viertels mit Youngster Gabriele Procida (14 Pkt-5/5 FG) auch defensiv einen Gang hochschaltete, verloren die Ulmer allen voran durch die Reboundhoheit der Berliner (22:41) den Rhythmus. Alles auf Orange, alles auf Sieg in Spiel vier. Ab jetzt startet der Ticketverkauf, also seit schnell und sichert euch eure Lieblingsplätze für das vielleicht entscheidende Spiel gegen den Titelverteidiger in der ratiopharm arena.

Orange war direkt die erste Possession. In Ballbesitz gekommen, begrüßte Karim Jallow die Gäste mit einem krachenden Dunk und sorgte für die ersten Punkte der Partie. Zum Start ins zweite Viertelfinale benötigten beide Teams dann aber zunächst etwas Zeit, um offensiv auf Betriebstemperatur zu kommen (4:4, 3.). Von Abtasten jedoch keine Spur. Nicht nur die schnell gefüllten Teamfoulgrenzen (4.) zeigten die hohe Intensität auf dem Feld. Nachdem die Gäste immer mal wieder den Weg durch die Zone wählten, versuchten es die Ulmer von außen, um durch einen Paul-Dreier erstmals wieder in Führung zu gehen (20:19,9.). Zwar sorgte Philipp Herkenhoff nach kurzer Pause für fünf schnelle Punkte, doch nachdem Smith mit zwei Dreiern und Olinde per Dunk zum Erfolg kamen, folgte die Auszeit (27:33, 13.). Danach entwickelte sich ein kontinuierliches hin und her, dass so manchem geschulten Auge zu schnell ging. So auch die Aktionen vom wendigen Yago Dos Santos. Zweimal mit High-Speed zum Korb und einmal mit dem Blick für Landsmann Bruno Caboclo, ebnete gerade er den Weg zu einem 10:0-Lauf, der in einer komfortablen Pausenführung mündete (47:39).

Wieder zurück auf dem Parkett blieb es weiter ein umkämpftes Spiel an beiden Enden des Feldes. Defensiv hatte Alba nun zur eigenen Stärke gefunden. Geglückte Stopps ermöglichte den Gästen so zurück ins Spiel zu finden. Allen voran Youngster Gabriele Procida, der im Hinspiel noch verletzungsbedingt passen musste, brachte sein Team mit einer guten Entscheidungsfindung wieder in Schlagdistanz (51:50,25.). Immer wieder hieß die Ulmer Antwort Brandon Paul. Als Dreier Nummer vier und fünf die gegnerischen Aktionen konterten, fand der Titelverteidiger auf der anderen Seite nun auch endgültig in einen offensiven Flow (61:68). Auch wenn die Ulmer zu Beginn des Schlussviertels nicht aufsteckten, war es wieder der 20-jährige Procida, der für die entscheidenden Nadelstiche sorgte (4/4 3P). Nun komplett in den eigenen Spielrhythmus gefunden, zogen die Albatrosse von der Freiwurflinie erstmals zweistellig davon (69:79,35.). Danach versuchten die Gäste mit vereinten Kräften zwar noch einmal alles, um die Partie spannend zu gestalten, doch die Berliner ließen kein Comeback mehr zu.

Head Coach Anton Gavel: „Glückwunsch an Israel und sein Team. Ich denke, dass wir mit der heutigen Aggressivität von ALBA nicht klargekommen sind, besonders in der zweiten Hälfte. Wir haben im dritten Viertel 29 Punkte zugelassen und konnten den Druck aus dem ersten Spiel diesmal nicht ausüben. In der Offensive haben wir den Ball nicht laufen lassen, auch abseits vom Ball zu statisch agiert. ALBA hat heute eine Reaktion gezeigt und die Intensität in der Defensive gesteigert. Damit müssen wir in den nächsten Spielen klarkommen, haben jetzt eineinhalb Tage, um uns darauf vorzubereiten. Jetzt ist die Serie wieder auf Anfang gestellt und müssen dementsprechend erneut einen Auswärtssieg erringen.“

Public Viewing am OrangeCampus

Wie beim fulminanten Sieg in Spiel eins bringen wir wieder pure Heimspielatmosphäre in den OrangeCampus. Schickt am Freitagabend ab 18.30 Uhr das Ulmer Echo von der Tribüne des MainCourt bis nach Berlin. Der Eintritt ist kostenlos.