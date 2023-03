Alex Thiel verlängert beim ESV Kaufbeuren um zwei Jahre

Am heutigen Fanstammtisch konnte der ESV Kaufbeuren eine weitere Vertragsverlängerung bekanntgeben. Mit dem offensivstarken Alexander Thiel ist es den Jokern gelungen, eine weitere wichtige Stütze vorzeitig an den Club zu binden.

Seine Punkteausbeute in der Hauptrunde war dabei sehr beeindruckend. In 49 Spielen traf der Rechtsschütze gleich 13-mal und bereitete weitere 18 Tore seiner Teamkameraden vor. Der gebürtige Kaufbeurer, der nicht nur mit seinen offensiven Skills und seine Führungsqualitäten in der laufenden Saison zu glänzen wussten, wird also nun auch in der kommenden Spielzeit weiter für den ESVK auflaufen.

ESVK Geschäftsführer Michael Kreitl dazu: „Alexander Thiel ist ein sehr wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft und hat unter den Trainern Marko Raita und Daniel Jun auch nochmals einen Schritt in seiner Rolle als Verteidiger gemacht. Weiter gehört er auch unserer Kapitänsriege an und zeigt auch seine Qualitäten als Führungsspieler auf und neben dem Eis. Dazu ist „Thielo“ gebürtiger Kaufbeurer und identifiziert sich auch zu 100 Prozent mit dem ESVK. Somit sind wir rundum glücklich, dass er weiter für den ESVK spielt.“

Alexander Thiel zu seiner Vertragsverlängerung: „Ich fühle ich mich in Kaufbeuren und im Verein total wohl und habe dazu eine gute Rolle in der Mannschaft. Es ist mir eine Ehre weiterhin für meinen Heimatverein aufzulaufen und ich hoffe nach über 300 Spielen im Jokerdress noch viele weitere dazu kommen.“