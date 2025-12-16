Algerier im Würzburger Hauptbahnhof wegen Widerstands und Hausfriedensbruchs angezeigt

Am Montagabend, den 15. Dezember, sorgte ein 28-jähriger Algerier im Würzburger Hauptbahnhof für Aufsehen, nachdem er sich trotz eines bestehenden Hausverbots in einem Geschäft aufhielt.

Polizeieinsatz und Widerstand

Die alarmierte Bundespolizei forderte den Mann auf, das Geschäft zu verlassen und sich auszuweisen. Doch statt der Aufforderung nachzukommen, beleidigte er die Beamten und widersetzte sich ihren Anweisungen vehement. Daraufhin wurde er von den Polizisten gefesselt und zur Dienststelle gebracht.

Verstoß gegen Mitführverbot

Bei einer anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten ein Tierabwehrspray, das aufgrund eines bestehenden Mitführverbots für gefährliche Gegenstände sichergestellt wurde. Der Mann durfte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen die Dienststelle verlassen.

Strafverfahren und Mitführverbot

Den 28-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verdachts auf Beleidigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Hausfriedensbruch. Zudem muss er mit einem Bußgeld aufgrund des Verstoßes gegen die Allgemeinverfügung rechnen. Die Bundespolizeiinspektion Würzburg weist darauf hin, dass im Würzburger Hauptbahnhof bis zum 4. Januar 2026 ein temporäres Mitführverbot für gefährliche Gegenstände gilt. Alle Details zu den Bestimmungen und Ausnahmen sind in den Allgemeinverfügungen auf der Homepage der Bundespolizei zu finden. Ergänzend informieren Plakate im Hauptbahnhof über das Mitführverbot.