Alkoholfahrt in Augsburg: 32-Jähriger verursacht Unfall mit Totalschaden in der Jakoberstraße
Alkoholfahrt in Augsburg: 32-Jähriger verursacht Unfall mit Totalschaden in der Jakoberstraße

Von Alfred Ingerl

Am Samstag, den 24. Januar 2026, ereignete sich in der Innenstadt von Augsburg ein schwerer Verkehrsunfall, als ein 32-jähriger Autofahrer offenbar alkoholisiert in der Jakoberstraße unterwegs war und mit seinem Fahrzeug gegen einen Pfeiler prallte. Der Unfall führte zu leichten Verletzungen bei dem Fahrer und seinem Beifahrer.

Alkoholkonsum als Unfallursache

Gegen 03:30 Uhr verlor der 32-Jährige im Kurvenbereich die Kontrolle über sein Auto und kam von der Fahrbahn ab. Die Polizei, die zur Unfallaufnahme vor Ort war, stellte Alkoholgeruch bei dem Fahrer fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Infolgedessen beschlagnahmten die Beamten den Führerschein des Mannes, unterbanden die Weiterfahrt und ordneten eine Blutentnahme an.

Erheblicher Sachschaden

An dem Fahrzeug des Unfallverursachers entstand offenbar ein Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs durch Alkohol und Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung aufgenommen.

Ermittlungen laufen

Der 32-Jährige, der die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, muss sich nun den Vorwürfen der Gefährdung des Straßenverkehrs aufgrund von Alkohol stellen. Weitere Maßnahmen werden im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen geprüft.

