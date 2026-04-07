Alkoholfahrt in Hochzoll: 23-Jähriger verursacht Unfall und flüchtet, 20.000 Euro Schaden

Am frühen Montagmorgen, den 6. April 2026, ereignete sich in der Innsbrucker Straße in Hochzoll ein Verkehrsunfall, bei dem mehrere Autos beschädigt wurden. Ein 23-jähriger Mann verursachte unter Alkoholeinfluss einen Unfall mit einem geparkten Auto und floh anschließend vom Unfallort.

Alkoholisierung am Steuer

Bei seiner Flucht streifte der Unfallverursacher ein weiteres Fahrzeug, was einen Gesamtschaden von etwa 20.000 Euro zur Folge hatte. Die Polizei konnte den Fahrer kurze Zeit später anhalten und kontrollieren. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille, was die Beamten dazu veranlasste, den Führerschein des Mannes sicherzustellen und eine Blutentnahme anzuordnen.

Ermittlungen gegen den Unfallfahrer

Der 23-Jährige, der die afghanische Staatsangehörigkeit besitzt, muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort verantworten. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen.