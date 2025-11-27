Alkoholisierter 61-Jähriger verkratzt Pkw und greift Halter mit Glasflasche an – Festnahme in Nürnberg

NÜRNBERG. (1115) Am Mittwochabend, den 26.11.2025, kam es im Nürnberger Stadtteil Hummelstein zu einem Vorfall, bei dem ein betrunkener Mann ein geparktes Auto beschädigte. Der Tatverdächtige wurde von der Polizei vorläufig festgenommen.

Alkoholisierter Täter verkratzt Fahrzeug

Gegen 18:15 Uhr meldete sich der Eigentümer eines VW Crafter bei der Polizei, nachdem er beobachtete, wie sein Fahrzeug in der Neulichtenhofstraße verkratzt wurde. Der 38-jährige Halter sprach den 61-jährigen Täter daraufhin an, woraufhin dieser mit einer abgebrochenen Glasflasche angriff und versuchte, die Flucht zu ergreifen. Dank der Geistesgegenwart des Fahrzeugeigentümers konnte der Tatverdächtige bis zum Eintreffen der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd festgehalten werden. Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Ermittlungen wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung

Bei dem 61-jährigen Täter wurde ein hoher Alkoholwert von über einem Promille festgestellt. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung sowie der Sachbeschädigung eingeleitet.

Erstellt durch: Michael Sebald