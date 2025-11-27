Newsletter
Donnerstag, November 27, 2025
12.9 C
London
type here...
Subscribe
Alkoholisierter 61-Jähriger verkratzt Pkw und greift Halter mit Glasflasche an – Festnahme in Nürnberg
Polizeipräsidium Mittelfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alkoholisierter 61-Jähriger verkratzt Pkw und greift Halter mit Glasflasche an – Festnahme in Nürnberg

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

NÜRNBERG. (1115) Am Mittwochabend, den 26.11.2025, kam es im Nürnberger Stadtteil Hummelstein zu einem Vorfall, bei dem ein betrunkener Mann ein geparktes Auto beschädigte. Der Tatverdächtige wurde von der Polizei vorläufig festgenommen.

Alkoholisierter Täter verkratzt Fahrzeug

Gegen 18:15 Uhr meldete sich der Eigentümer eines VW Crafter bei der Polizei, nachdem er beobachtete, wie sein Fahrzeug in der Neulichtenhofstraße verkratzt wurde. Der 38-jährige Halter sprach den 61-jährigen Täter daraufhin an, woraufhin dieser mit einer abgebrochenen Glasflasche angriff und versuchte, die Flucht zu ergreifen. Dank der Geistesgegenwart des Fahrzeugeigentümers konnte der Tatverdächtige bis zum Eintreffen der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd festgehalten werden. Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Ermittlungen wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung

Bei dem 61-jährigen Täter wurde ein hoher Alkoholwert von über einem Promille festgestellt. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung sowie der Sachbeschädigung eingeleitet.

Erstellt durch: Michael Sebald

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Newsletter

A96 bei Landsberg: 31-Jährige rammt Auto mehrfach – Ermittlungen wegen versuchten Tötungsdelikts

0
Ein gefährlicher Zwischenfall auf der A 96 endete am...
Politik & Wirtschaft

Grüne fordern Familienunternehmer zu Abgrenzung von AfD auf

0
Nach dem umstrittenen Vorstoß des Verbands "Die Familienunternehmer", auch...
Polizei & Co

15-jährige Tamara M. aus Bobingen vermisst – Polizei sucht nach Hinweisen

0
Augsburg - Seit dem 23. November 2025 wird die...
FC Augsburg

FC Augsburg-Hauptversammlung | Geschäftsführer Ströll präsentiert wirtschaftlich gutes Ergebnis

0
Sportlich läuft man beim FC Augsburg noch seinen eigenen Ansprüchen hinterher, wirtschaftlich ist der Fußball-Bundesligist jedoch absolut stark aufgestellt. Auf der gestrigen Jahreshauptversammlung konnten gute Zahlen präsentiert werden.
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West

Maskierter Raubüberfall in Illereichen: Polizei sucht Zeugen für brutales Verbrechen am Pfingstwochenende

0
ALTENSTADT (LKR. NEU-ULM). Die Polizei Neu-Ulm präsentiert im Rahmen...

Neueste Artikel