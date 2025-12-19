Alkoholisierter bedroht Frau im Coburger Bahnhof – Vater des Helfers verhaftet

Am Donnerstagabend (18. Dezember 2025) kam es im Bahnhof Coburg zu einem Vorfall, bei dem ein stark alkoholisierter Mann eine junge Frau und ihr Kind belästigte. Der Vorfall ereignete sich gegen 21:30 Uhr und führte zu einer Auseinandersetzung, bei der ein zufällig anwesender junger Slowake der Frau zur Hilfe kam.

Streit eskaliert – Vater eilt zur Hilfe

Der 22-jährige Slowake geriet mit dem betrunkenen 35-jährigen Mann in einen Streit, der schließlich eskalierte, als der alkoholisierte Mann den Slowaken mit einer Bierflasche bedrohte. Der junge Mann zog sich nach draußen zurück und rief seine Eltern an. Daraufhin kam sein 45-jähriger Vater zur Unterstützung und mischte sich in den Streit ein. Doch anstatt die Lage zu beruhigen, stieß der Vater den Angreifer zu Boden und trat in Richtung seines Oberkörpers.

Polizei schreitet ein – Ermittlungen eingeleitet

Ein couragierter Zeuge und der junge Slowake konnten schließlich Schlimmeres verhindern, bis die alarmierten Beamten der Bayerischen Polizei eintrafen. Vor Ort wurde der 45-jährige Slowake vorläufig festgenommen, während der 35-jährige Deutsche mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Vater anschließend auf freien Fuß gesetzt, muss sich jedoch wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung verantworten. Gegen den 35-Jährigen wird wegen Bedrohung ermittelt.