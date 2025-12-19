Newsletter
Freitag, Dezember 19, 2025
11.1 C
London
type here...
Subscribe
Alkoholisierter bedroht Frau im Coburger Bahnhof – Vater des Helfers verhaftet
Bundespolizei München
1 Min.Lesezeit

Alkoholisierter bedroht Frau im Coburger Bahnhof – Vater des Helfers verhaftet

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Donnerstagabend (18. Dezember 2025) kam es im Bahnhof Coburg zu einem Vorfall, bei dem ein stark alkoholisierter Mann eine junge Frau und ihr Kind belästigte. Der Vorfall ereignete sich gegen 21:30 Uhr und führte zu einer Auseinandersetzung, bei der ein zufällig anwesender junger Slowake der Frau zur Hilfe kam.

Streit eskaliert – Vater eilt zur Hilfe

Der 22-jährige Slowake geriet mit dem betrunkenen 35-jährigen Mann in einen Streit, der schließlich eskalierte, als der alkoholisierte Mann den Slowaken mit einer Bierflasche bedrohte. Der junge Mann zog sich nach draußen zurück und rief seine Eltern an. Daraufhin kam sein 45-jähriger Vater zur Unterstützung und mischte sich in den Streit ein. Doch anstatt die Lage zu beruhigen, stieß der Vater den Angreifer zu Boden und trat in Richtung seines Oberkörpers.

Polizei schreitet ein – Ermittlungen eingeleitet

Ein couragierter Zeuge und der junge Slowake konnten schließlich Schlimmeres verhindern, bis die alarmierten Beamten der Bayerischen Polizei eintrafen. Vor Ort wurde der 45-jährige Slowake vorläufig festgenommen, während der 35-jährige Deutsche mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Vater anschließend auf freien Fuß gesetzt, muss sich jedoch wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung verantworten. Gegen den 35-Jährigen wird wegen Bedrohung ermittelt.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 18.12.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Polizeipräsidium Niederbayern

Einfamilienhaus in Landshut in Flammen: Eine verletzte Person nach Brand am Hofberg

0
LANDSHUT. Seit den frühen Morgenstunden steht ein Einfamilienhaus im...
Augsburg Stadt

Zoll Augsburg beschlagnahmt 600 gefälschte Markenmützen

0
Augsburg/Schwaben – Beamte der Kontrolleinheit Verkehrswege des Hauptzollamts Augsburg...
Bayern

Presse Augsburg-Geschenktipp | DIAMONDS – Die besten Ehrlich Brothers-Illusionen aus 10 Jahren Tour

Anzeige 0
Anzeige | Aufgrund der großen Nachfrage begeistern die EHRLICH BROTHERS mit DIAMONDS von Dezember bis Mai 2026 ein letztes Mal mit ihrer ganz besonderen Show in den größten Arenen Europas. Am 27/28.02. und 01.03.2026 bringen sie mit DIAMONDS in insgesamt fünf Zusatzshows ihre spektakulärsten Illusionen aus zehn Jahren in München in der Olympiahalle auf die Bühne.
Polizeipräsidium München

Schockanruf-Betrug in München: Seniorin übergibt Schmuck an Unbekannte

0
Am Mittwoch, dem 26.11.2025, wurde eine über 80-jährige Frau...

Neueste Artikel