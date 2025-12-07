Newsletter
Sonntag, Dezember 7, 2025
10.9 C
London
type here...
Subscribe
Alkoholisierter Fahrer liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei in Fürth
Polizeipräsidium Mittelfranken
1 Min.Lesezeit

Alkoholisierter Fahrer liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei in Fürth

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

FÜRTH. (1147) Am Samstagabend (06.12.2025) bemerkte eine Zivilstreife der Polizei ein auffälliges Fahrzeug im Stadtgebiet von Fürth. Der Fahrer versuchte, einer Kontrolle zu entgehen, indem er mehrmals vorgab, anzuhalten, jedoch immer wieder weiterfuhr. Schließlich konnte die Polizei das Fahrzeug stoppen und nahm den alkoholisierten Fahrer fest.

Verfolgungsjagd durch Fürth

Die Streifenbesatzung war gegen 21:45 Uhr im Bereich der Schwabacher Straße in einem Zivilfahrzeug unterwegs, als ein Audi A4 aufgrund seiner zügigen Fahrweise die Aufmerksamkeit der Beamten auf sich zog. Als die Polizisten dem Audi-Fahrer signalisierten, anzuhalten, stoppte der Fahrer zunächst, fuhr dann jedoch in Richtung der Südwesttangente davon. Auch weitere Anhaltesignale ignorierte der Fahrer vehement. Im Bereich der Wallensteinstraße in Nürnberg täuschte er erneut ein Anhalten vor, wendete dann und setzte seine Fahrt zurück in Richtung Fürth fort. In Zusammenarbeit mit einer weiteren Streife gelang es den Polizisten schließlich, das Fahrzeug zu stoppen und den Fahrer zu kontrollieren. 

Erheblicher Alkoholwert festgestellt

Bei dem 63-jährigen deutschen Fahrer ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von rund 1,5 Promille. Aus diesem Grund musste sich der Mann einer Blutentnahme unterziehen. Die Einsatzkräfte stellten zudem den Führerschein des 63-Jährigen sicher. Neben weiteren Konsequenzen muss er sich nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr strafrechtlich verantworten. 

Erstellt durch: Christian Seiler

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizeimeldungen Bayern

Messer-Attacke in Ingolstadt: Frau vor den Augen ihrer Söhne getötet

0
In Ingolstadt kam es am Freitagabend zu einer schweren...
Polizeipräsidium Oberbayern Nord

Messerattacke in Ingolstadt: Frau von Ex-Partner erstochen, Ermittlungen laufen

0
INGOLSTADT, 06.12.2025. In Ingolstadt ereignete sich am Abend des...
Technik & Gadgets

Poller-Pumper: Augsburger Lehrer entwickelt Spiel zum Poller-Chaos am Christkindlesmarkt

0
In Augsburg sorgt der Christkindlesmarkt aktuell nicht nur für...
Augsburg Stadt

Augsburg | Poller bringen Straßenbahnverkehr aus dem Takt – Stadtwerke bessern nach

0
Die Sicherheitsvorkehrungen rund um den Rathausplatz sorgen derzeit für...
Polizei & Co

Kreis Lindau | Großeinsatz am Bahnhof Hergatz – und plötzlich kommt der Nikolaus

0
Am Freitagabend kam es gegen 19:50 Uhr zu...

Neueste Artikel