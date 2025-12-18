Alkoholisierter Fahrer verursacht Unfall in Zirndorf und flüchtet nach Nürnberg

ZIRNDORF / NÜRNBERG. Am Mittwochmittag (17.12.2025) kam es in Zirndorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein betrunkener Autofahrer anschließend Fahrerflucht beging. Die Polizei stoppte den 66-jährigen Verdächtigen später im Westen Nürnbergs, nachdem er dort mit mehreren Betonpfosten kollidiert war.

Unfall in Zirndorf: Toyota stößt mit Lkw zusammen

Gegen 13:00 Uhr wollte der 60-jährige Fahrer eines deutschen Iveco-Lkws von der Kreisstraße FÜ 19 nach links in Richtung Schwabacher Straße abbiegen. Gleichzeitig kam ein Toyota von der Schwabacher Straße und versuchte, in die Kreisstraße einzufahren. Dabei prallte der Toyota gegen den stehenden Iveco. Anstatt anzuhalten, fuhr der Toyota in Richtung Rothenburger Straße weiter. Der Schaden am Iveco wird auf etwa 4000 Euro geschätzt, es gab jedoch keine Verletzten.

Flucht endet in Nürnberg mit mehrfachem Crash

Wenig später meldete ein Zeuge einen Toyota, der in der Fürther Straße in Nürnberg gegen mehrere Betonpfosten gefahren war. Der Fahrer wirkte verwirrt, woraufhin die Polizeiinspektion Nürnberg-West verständigt wurde. Eine Streife stoppte das Fahrzeug, und ein Atemalkoholtest des 66-jährigen deutschen Fahrers ergab einen Wert von deutlich über 2,5 Promille. Bei den anschließenden Ermittlungen stellte die Polizei den Zusammenhang mit dem Unfall in Zirndorf her.

Ermittlungen und rechtliche Konsequenzen

Die Einsatzkräfte ordneten daraufhin eine Blutentnahme an und stellten den Führerschein des Verdächtigen sicher. Der Mann muss sich nun wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie der Gefährdung des Straßenverkehrs strafrechtlich verantworten.

Erstellt durch: Christian Seiler