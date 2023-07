Alkoholisierter Gast schlägt in Lokal in Dinkelscherben auf Gäste ein

Am 16.07.2023, gegen 02:10 Uhr, ereignete sich in einem Lokal in Dinkelscherben am Marktplatz ein Körperverletzungsdelikt.

Ein 35 Jahre alter, stark alkoholisierter Mann hatte bereits den ganzen Abend immer wieder ohne Grund Gäste des Lokals angepöbelt. Als der Mann verbal eine 27 jährige Frau anging, wollte deren, ebenfalls 27 Jahre alter, Freund schlichtend dazwischen gehen. Der Beschuldigte schlug daraufhin sowohl auf den Mann, als auch auf die Frau ein. Beide Personen erlitten

hierbei leichte Verletzungen, welche nicht ärztlich behandelt werden mussten.

