Alkoholisierter Mann zeigt Hitlergruß in Bischofsgrün: Ermittlung eingeleitet

Ein Vorfall sorgte am Freitagnachmittag in der Brunnbergstraße in Bischofsgrün, Landkreis Bayreuth, für Aufregung. Ein stark alkoholisierter Mann fiel durch lautes Herumpöbeln und das Zeigen des Hitlergrußes auf.

Polizeieinsatz in der Brunnbergstraße

Am 21. November gegen 15.50 Uhr meldeten Zeugen einen Mann, der durch sein Verhalten auffiel. Die Polizeiinspektion Bayreuth-Land konnte den 41-jährigen deutschen Tatverdächtigen kurz darauf vor Ort antreffen. Mit mehr als zwei Promille Alkohol im Blut war der Mann stark alkoholisiert.

Mann drohen rechtliche Konsequenzen

Die Polizeibeamten nahmen den Vorfall auf und erteilten dem Mann einen Platzverweis. Er wird sich nun wegen des Verwendens von verfassungswidrigen Kennzeichen verantworten müssen. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei Bayreuth.