Alkoholisierter Randalierer beschädigt Tür und geparkten Audi in Fürther Südstadt

FÜRTH. (981) Am späten Freitagabend, dem 17. Oktober 2025, kam es in der Fürther Südstadt zu einem aufsehenerregenden Einsatz der Polizei. Ein 49-jähriger Mann wurde festgenommen, nachdem er in stark alkoholisiertem Zustand sowohl eine Tür in einem Mehrparteienhaus als auch ein geparktes Fahrzeug beschädigt hatte.

Polizeiruf wegen Randalierer in der Schreiberstraße

Die Polizei wurde um 22:15 Uhr von einer Bewohnerin der Schreiberstraße alarmiert. Der Grund: ein Nachbar hatte gegen ihre Wohnungstür geschlagen und dabei den Glaseinsatz beschädigt. Nur kurze Zeit später traf eine Streife der Polizeiinspektion Fürth am Ort des Geschehens ein.

Zerstörungswut auf der Straße

Zu diesem Zeitpunkt befand sich der 49-jährige Täter bereits auf der Straße. Er hatte sich einem geparkten Audi Q5 zugewandt und schlug mit einem Blumentopf auf das Fahrzeug ein. Um den Mann unter Kontrolle zu bringen, setzten die Beamten Pfefferspray ein, legten ihm Handfesseln an und verhafteten ihn.

Ermittlungen eingeleitet

Der entstandene Schaden am Audi beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Gegen den Täter wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Zudem befand er sich vorübergehend in Polizeigewahrsam. Aufgrund der erheblichen Alkoholisierung des Mannes konnte kein Alkoholtest durchgeführt werden.

