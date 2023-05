Alle guten Dinge sind drei? | Immer mehr ehemalige Augsburger Panther zieht es nach Südtirol

Nach Kai Suikkanen und Tray Tuomie übernimmt ein weiterer ehemaliger Augsburger Panther ein Traineramt in Südtirol.

Der letztjährige Panther-Coach Kai Suikkanen hatte den Anfang gemacht, der Finne übernimmt die SV Kaltern Hechte in der IHL. Auch Tray Tuomie, AEV-Trainer in der Champions Hockey League-Spielzeit, heuerte in Südtirol an. Tuomie wird für die Rittner Buam in der Alps Hockey League an der Bande stehen. Weil alle guten Dinge bekanntlich drei sind, meldete heute ein weiterer Südtiroler Club die Verpflichtung eines früheren Augsburgers als Trainer.

Miner zieht es ins Grödnertal

Der frühere Mannschaftskamerad von Wayne Gretzky John Miner stand 2003-2005 beim DEL-Club auf dem Eis, fast zwanzig Jahre später trainierte er die U20 der Fuggerstädter. Jetzt zieht es auch Miner nach Südtirol, genauer gesagt ins Grödner Tal.

Der Hockey Club Gherdëina aus Wolkenstein gab am Mittwoch die Verpflichtung des inzwischen 57-jährigen Kanadiers als Chefcoach für die Saison 2023/24 bekannt. „Wir werden hart spielen, schnell spielen und es dem Gegner schwer machen. Ich möchte die Spieler dazu ermutigen, das Beste aus sich herauszuholen, um als Team zusammenzuwachsen. Denn dieser Verein hat eine lange Geschichte und ich will, dass wir erfolgreich sind.“ , so Miner zu seinem neuen Engagement. Mit dem HCG wird Miner in der Alps Hockey League also auf Tray Tuomie treffen.