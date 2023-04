Alle guten Dinge sind Fünf – Auch die FC Augsburg-Heimspiele gegen den VfB und Dortmund sind ausverkauft

Der FC Augsburg kann im Saisonendspurt auf die volle Unterstützung seiner Fans zählen. Denn sowohl das Flutlichtspiel gegen den VfB Stuttgart (Freitag, 21. April, 20.30 Uhr) als auch das letzte Heimspiel gegen Borussia Dortmund (Sonntag, 21. Mai, 17.30 Uhr) sind bereits zum jetzigen Zeitpunkt restlos ausverkauft. Schon in den vergangenen drei Partien (Köln, Schalke, Bremen) durfte die Mannschaft von Trainer Enrico Maaßen vor ausverkaufter Kulisse spielen.

Wer noch kein Ticket für die beiden Heimspiele hat, kann über die FCA-Ticketbörse, in der Dauerkartenbesitzer ihre Dauerkarten für Einzelspiele zum Verkauf anbieten können, weiter Ausschau nach möglichen Restkarten halten.

Außerdem finden gegen Stuttgart und Dortmund wieder die beliebten Spieltagscamps der FCA-Fußballschule statt, für die noch Plätze frei sind. Neben einer 75-minütigen Trainingseinheit sind auch zwei Tickets (ein Kind, ein Erwachsener) für das jeweilige Bundesliga-Spiel im Preis inkludiert.

Jetzt noch Sitzplatztickets für Union Berlin sichern

Das Duell mit dem 1. FC Union Berlin (Samstag, 6. Mai, 15.30 Uhr) ist somit das letzte Heimspiel in dieser Saison, für das sich FCA-Fans noch Tickets im Vorverkauf sichern können. Zum „Mitgliederspieltag“ erhalten Vereinsmitglieder auf bis zu vier Tickets in den Kategorien 1a, 1b und 2 einen Rabatt in Höhe von 19,07 Prozent. Schnell sein lohnt sich,

schließlich sind bereits alle Stehplatzkarten auf der Ulrich-Biesinger-Tribüne vergriffen und auch der Familienblock ist komplett belegt.

Alle restlichen Sitzplatztickets sind wie gewohnt über den Online-Ticketshop unter shop.fcaugsburg.de, die FCA-Geschäftsstelle, den FCA 1907 Store, die VR-Bank-Filiale in der Annastraße, über die Ticket-Hotline 01803 019070 (*0,09 €/Minute aus dem deutschen Festnetz; max. 0,42 €/Minute aus dem deutschen Mobilfunknetz) sowie an allen bekannten

Kartenverkaufsstellen erhältlich.