So langsam verabschieden sich die warmen Temperaturen und die Planungen für die bevorstehenden Feiertage beginnen. Dazu gehört natürlich auch das (vor)weihnachtliche TV-Programm.

Jedes Jahr auf‘s Neue freut man sich auf Kevin – Allein zu Haus. Wer kringelt sich nicht vor lachen, wenn die McCallisters durch den Flughafen rennen? Oder die zwei Einbrecher Marv und Harry verzweifelt versuchen ins Haus der Familie einzusteigen.

24.12. : Sat.1 (20:10 Uhr)

Sat.1 (20:10 Uhr) 26.12.: Sat.1 (15:35 Uhr)

Auch der 2. Teil Kevin – Allein in New York darf natürlich nicht fehlen.

24.12.: TNT Film (14:40 Uhr)

TNT Film (14:40 Uhr) 25.12.: TNT Film (09:30 Uhr)

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel läuft als Klassiker selbstverständlich zurdie Weihnachtszeit über den TVBildschirm. Wie jedes Jahr senden diverse Programme das romantische Märchen, deren Titelsong mittlerweile auf vielen Hochzeiten gespielt wird.

24.12.: ARD (17:10 Uhr), ONE (18:15 Uhr), WDR + RBB (20:15 Uhr), SWR (22 Uhr)

ARD (17:10 Uhr), ONE (18:15 Uhr), WDR + RBB (20:15 Uhr), SWR (22 Uhr) 25.12.: ARD (10:25 Uhr), NDR (14:50 Uhr), WDR (16:05 Uhr), ONE (17:05 Uhr)

ARD (10:25 Uhr), NDR (14:50 Uhr), WDR (16:05 Uhr), ONE (17:05 Uhr) 26.12.: MD (10:15 Uhr), RBB (14:30 Uhr), MRD (16 Uhr), MDR (16:10h)

MD (10:15 Uhr), RBB (14:30 Uhr), MRD (16 Uhr), MDR (16:10h) 29.12. : KiKa (19:30h)

: KiKa (19:30h) 06.01: BR (8 Uhr)

Wer schon mal in Wien war, kennt das Gefühl, dass das Kaiserpaar jeden Augenblick aus dem prunkvollen Schloss erscheinen sollte.

Dieser nostalgischer Gedanke ist sicher bei vielen durch die Trilogie „Sissi“ geprägt worden. Romy Schneider und Karlheinz Böhm waren damals in den Hauptrollen zu sehen und bringen immer wieder die Zuschauer zum Schmachten.

25.12. ARD (15 Uhr) „Sissi“

ARD (15 Uhr) „Sissi“ 25.12. ARD (16:40 Uhr) „Sissi – Die junge Kaiserin“

ARD (16:40 Uhr) „Sissi – Die junge Kaiserin“ 26.12.: ARD (15:55 Uhr) „Sissi – Schicksalsjahre einer Kaiserin“

Auch der Bezahlsender Sky zeigt die „Sissi“-Filme in diesem Jahr in seinem Spartenkanal „Sky Cinema Nostalgie“.

24.12.: „Sissi“, um 20.15 Uhr

„Sissi“, um 20.15 Uhr 25.12.: „Sissi“, um 18.25 Uhr

„Sissi“, um 18.25 Uhr 25.12.: „Sissi – Die junge Kaiserin“, um 20.15 Uhr

„Sissi – Die junge Kaiserin“, um 20.15 Uhr 26.12.: „Sissi“, um 16.35 Uhr

„Sissi“, um 16.35 Uhr 26.12.: „Sissi – Die junge Kaiserin“, um 18.25 Uhr

„Sissi – Die junge Kaiserin“, um 18.25 Uhr 26.12.: „Sissi – Schicksalsjahre einer Kaiserin“, um 20.15 Uhr

Unvergessen und jede Adventszeit auf’s Neue freuen sich viele Zuschauer auf den Film „Der kleine Lord“. Cedric der Halbwaise mit einem Herz aus Gold, der auch den mürrischen Earl zum liebevollen Großvater werden lässt.

In diesem Jahr wird „Der kleine Lord“ nicht an Heilig Abend oder dem ersten Feiertag gezeigt.

26.12.: ARD (09:30 Uhr)

Kostenpflichtig kann der Film bei den einschlägigen Streamingdiensten geladen werden.

Diese Filme flackern stets in der Adventszeit und an Weihnachten über den Bildschirm. Oder was sagen Sie? Was sind Ihre Lieblingsfilme zu Weihnachten?

Vielleicht kommt ja der neueste Kinofilm der Puppenkiste „Geister der Weihnacht“ (Presse Augsburg berichtete) auf die Weihnachts-Watch-Liste dazu? Für alle Fans der Augsburger Puppenkiste haben wir passend zu diesem Film noch ein besonderes Gewinnspiel parat.

Schöne Weihnachtstage

Filipa zu Silbersee