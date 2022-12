Alle Jahre gehören gibt es wiederkehrende Traditionen, die an den Festtagen einfach dazu gehören. Dazu gehört natürlich auch das weihnachtliche TV-Programm.

Jedes Jahr auf‘s Neue freut man sich auf Kevin – Allein zu Haus. Wer kringelt sich nicht vor lachen, wenn die McCallisters durch den Flughafen rennen? Oder die zwei Einbrecher Marv und Harry verzweifelt versuchen ins Haus der Familie einzusteigen.

24. Dezember 2022 (Samstag/Heiligabend): 15:40 Uhr Puls 4

15:40 Uhr Puls 4 24. Dezember 2022 (Samstag): 20:15 Uhr SAT. 1

20:15 Uhr SAT. 1 25. Dezember 2022 (Sonntag/1. Weihnachtstag): 17:55 Uhr SAT. 1

Auch der 2. Teil Kevin – Allein in New York darf natürlich nicht fehlen.

25. Dezember 2022 (Sonntag/1. Weihnachtstag): 20:15 Uhr SAT. 1

20:15 Uhr SAT. 1 26. Dezember 2022 (Montag/2. Weihnachtstag): 17:30 Uhr SAT. 1

Der Streamingdienst Disney+ zeigt ebenfalls beide Film. Auch bei Amazon Prime, Apple TV, Sky Store, Google Play und MagentaTV können die beiden Filme kostenpflichtig geschaut werden.

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel läuft als Klassiker selbstverständlich zur Weihnachtszeit über den TV-Bildschirm. Wie jedes Jahr senden diverse Programme das romantische Märchen, deren Titelsong mittlerweile auf vielen Hochzeiten gespielt wird.

18. Dezember 2022 (Sonntag): 13.30 Uhr, NDR

13.30 Uhr, NDR 24. Dezember 2022 (Samstag/Heiligabend): 13.40 Uhr, ARD

13.40 Uhr, ARD 24. Dezember 2022 (Samstag/Heiligabend): 16.05 Uhr, NDR

16.05 Uhr, NDR 24. Dezember 2022 (Samstag/Heiligabend): 18.50 Uhr, One

18.50 Uhr, One 24. Dezember 2022 (Samstag/Heiligabend): 20.15 Uhr, WDR

20.15 Uhr, WDR 24. Dezember 2022 (Samstag/Heiligabend): 23.10 Uhr, SWR

23.10 Uhr, SWR 25. Dezember 2022 (Sonntag/1. Weihnachtsfeiertag): 11.05 Uhr, ARD

11.05 Uhr, ARD 25. Dezember 2022 (Sonntag/1. Weihnachtsfeiertag): 15.35 Uhr, RBB

15.35 Uhr, RBB 26. Dezember 2022 (Montag/2. Weihnachtsfeiertag): 17.25 Uhr, MDR

17.25 Uhr, MDR 31. Dezember 2022 (Samstag/Silvester): 13.15 Uhr, hr

13.15 Uhr, hr 1. Januar 2023 (Sonntag/Neujahr): 14.10 Uhr, SWR

14.10 Uhr, SWR 6. Januar 2023 (Freitag): 8.10 Uhr, BR

Der Film ist ebenfalls bei den einschlägigen Streamingdienste erhältlich.

Wer schon mal in Wien war, kennt das Gefühl, dass das Kaiserpaar jeden Augenblick aus dem prunkvollen Schloss erscheinen sollte.

Dieser nostalgischer Gedanke ist sicher bei vielen durch die Trilogie „Sissi“ geprägt worden. Romy Schneider und Karlheinz Böhm waren damals in den Hauptrollen zu sehen und bringen immer wieder die Zuschauer zum Schmachten.

„Sissi“: Sonntag, den 25.12.2022, 15:45, ARD

„Sissi, die junge Kaiserin“: Sonntag, den 25.12.2022, 17:30, ARD

„Sissi – Schicksalsjahre einer Kaiserin“: Montag, den 26.12.2022, 17:30 , ARD

Die „Sissi“-Klassiker können zudem bei Netflix, bei RTL+ bzw. bei Apple TV und Prime Video gestreamt im Rahmen der Abos bzw. als bezahlte Abrufe gestreamt werden.

RTL strahlt zudem am Dienstag, 27. Dezember und Mittwoch, 28. Dezember 2022 (jeweils ab 20.15 Uhr) je drei Folgen der zweiten Staffel der Neuverfilmung der „Sissi“-Story aus. Im Streaming-Angebot RTL+ sind die Folgen bereits jetzt zu sehen.

Unvergessen und jede Adventszeit auf’s Neue freuen sich viele Zuschauer auf den Film „Der kleine Lord“. Cedric der Halbwaise mit einem Herz aus Gold, der auch den mürrischen Earl zum liebevollen Großvater werden lässt.

In diesem Jahr wird „Der kleine Lord“ am

Freitag, 23. Dezember 2022: 20.15 Uhr, ARD

20.15 Uhr, ARD Montag, 26. Dezember 2022: 15.50 Uhr, ARD

gezeigt.

Kostenpflichtig kann der Film bei den einschlägigen Streamingdiensten (nicht bei Netflix) geladen werden.

Diese Filme flackern stets an Weihnachten über den Bildschirm. Oder was sagen Sie? Was sind Ihre Lieblingsfilme zu Weihnachten?

Schöne Weihnachtstage

Filipa zu Silbersee/Dominik Mesch