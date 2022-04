„Allein überleben wir nicht“ | Kiews Bürgermeister Klitschko ist dankbar für die Lieferung schwerer Waffen

Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko ist der Bundesregierung dankbar für die Lieferung schwerer Waffen und für die humanitäre Hilfe bei der Aufnahme von Geflüchteten.

„Wir sind dankbar. Deutschland unterstützt die Ukraine finanziell und politisch“, so Klitschko im Interview mit RTL/ntv und sagt weiter: „Und vielen Dank, für die Unterstützung der Geflüchteten in Deutschland.“

Nach den jüngsten Raketenanschlägen in Kiew weist Klitschko nochmal darauf hin, dass man in der ukrainischen Hauptstadt „jede Stunde, jede Minute, jede Sekunde“ mit Raketenanschlägen rechnen müsse. Klitschko betont anschließend, dass die Ukraine im Kampf gegen Russland die gleichen Werte wie die in Europa und in Deutschland verteidigen würde und hebt dabei hervor, wie wichtig die Unterstützung dieser westlichen Partner für die Ukraine sei: „Es ist für die Ukraine sehr wichtig Unterstützer zu haben, denn allein überleben wir nicht.“