Allensbach: SPD und FDP verlieren

Die SPD hat in der neuesten Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach in der Wählergunst nachgelassen. Laut der Erhebung des Meinungsforschungsinstituts im Auftrag der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“, die am Donnerstag veröffentlicht wurde, verliert die SPD im Vergleich zur letzten Umfrage am 24. April einen halben Prozentpunkt und kommt nun auf 15,5 Prozent der Stimmen. Die Union verharrt unverändert bei 38 Prozent und bleibt damit die stärkste politische Kraft.

SPD-Logo, über dts Nachrichtenagentur

Die Grünen bleiben ebenfalls unverändert bei 19 Prozent. Die FDP verliert dagegen im Vergleich zur letzten Umfrage im April einen halben Prozentpunkt und kommt nun auf 5,5 Prozent der Stimmen. Die AfD verharrt unverändert bei 9 Prozent.

Die Linkspartei kommt ebenfalls unverändert auf 7 Prozent.