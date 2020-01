Allgäu | Auto prallt gegen Baum – Frau stirbt nach Unfall bei Königsried

Am Sonntagabend fuhr eine 79-jährige Frau mit ihrem Ford Fusion von Ingenried kommend in Richtung Königsried. Aufgrund plötzlicher Eisglätte kam sie im Waldstück in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum.

Mit ihr im Auto saßen noch zwei weitere Frauen. Die auf dem Rücksitz sitzende frau verstarb an der Unfallstelle. Sie war vermutlich als einzige nicht angegurtet. Die beiden vorne sitzenden Frauen wurden nur leicht verletzt und in Kliniken eingeliefert. Am Ford entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro, die Front wurde stark eingedrückt. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen.

Die alarmierte Feuerwehr Ingenried leistete technische Hilfe und sicherte die Unfallstelle im Waldstück ab.

