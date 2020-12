Allgäu-Derby an Weihnachten | Memmingen Indians müssen zum EV Füssen

Trotz der Feiertage bleibt den Indians keine Zeit zum Ausruhen. Bereits am zweiten Weihnachtsfeiertag geht die Reise für den ECDC an den Kobelhang. Der EV Füssen erwartete die Maustädter dann zum nächsten Allgäu-Derby in dieser Saison. In den bisherigen Aufeinandertreffen konnte jedes Team einen Sieg erringen.

Nach dem Sieg in Füssen und der 0:4 Heimniederlage gegen den Altmeister Anfang Dezember, treffen die Memminger nun erneut auf den äußerst unangenehmen Gegner aus dem Ostallgäu, welcher momentan auf dem fünften Tabellenplatz verweilt. Das Team von Trainer Andreas Becherer verfügt über routinierte Führungskräfte wie Kapitän Eric Nadeu , Abwehrchef Lubos Velebny oder Sonthofens langjähriger Topscorer Marc Sill, welche die jungen Spieler im Team führen sollen. Zu den Topscorern zählen der Kanadier Sam Payeur, der sogar ligaweit an der Spitze der Wertungen zu finden ist. Außerdem sollen Dejan Vogl und Marc Besl, das Füssener Eigengewächs, für die Tore beim Traditionsclub sorgen.

Für die Indians keine leichte Aufgabe. Eine deutliche Leistungssteigerung gegen den SC Riessersee war nach dem zuletzt anhaltenden Negativtrend klar zu erkennen, doch das Ruder komplett herumzureißen gelang bisweilen noch nicht. Ob es gegen die hartnäckigen Ostallgäuer klappt, wird sich am Samstag ab 18 Uhr zeigen. Das Spiel verspricht auf jeden Fall einiges an Spannung und Brisanz. Das Allgäu-Derby kann wie gewohnt über Sprade-TV verfolgt werden.

fl