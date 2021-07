Allgäu-Schwaben-Derby | FC Memmingen erwartet den FV Illertissen

Die beiden anstehenden Regionalliga-Heimspiele des FC Memmingen (FCM) sollten eigentlich „Zahltage“ werden. Aber das Nachbarschaftstreffen am Freitag (19.30 Uhr) gegen den FV Illertissen (FVI) und der Schlager am Dienstag darauf gegen den FC Bayern München werden aufgrund der Beschränkungen vor höchstens 625 Zuschauern in der Arena stattfinden, wobei das Bayern-Spiel bereits „ausverkauft“ ist. Die wenigen erhältlichen Stehplatzkarten waren ein paar Minuten nach der Freischaltung vergriffen.

Die Lage beim FC Memmingen

Der FCM wartet nach der knappen 2:3 Niederlage in Eichstätt nach drei Spieltagen noch auf den ersten Sieg. Timo Hirschle kann nach seiner Gelb-Rot-Sperre wieder mitwirken und dürfte wieder ins Abwehrzentrum rücken. Die individuellen Fehler der jungen Verteidiger waren bislang die Achillesferse. Ob Trainer Esad Kahric hinten mit Dreier- oder Viererkette spielen wird, ließ er noch offen. Das Aufgebot von Eichstätt steht wieder zur Verfügung, wo mit Altin Maxhuni ein weiteres Eigengewächs sein Debüt feierte.

Die Lage beim FV Illertissen

Mit einer ausgeglichenen Bilanz ist die Mannschaft von Trainer Marco Konrad aus den Startlöchern gekommen. Beim 0:1 im Heimspiel unter der Woche gegen den TSV Buchbach war der FVI über weite Strecken die bessere Mannschaft, nur war das Gästetor wie vernagelt. Vorangegangen war für den FVI ein 1:0-Auftaktsieg gegen das Vorjahres-Spitzenteam Viktoria Aschaffenburg und ein 2:2 Unentschieden beim VfB Eichstätt, bei dem Torhüter Felix Thiel gleich zwei Strafstöße hielt. Die Qualitäten von Thiel sind in Memmingen wohlbekannt, schließlich stand er auch hier bereits zwischen den Pfosten.

Personelle Parallelen zwischen beiden Clubs

Neben Thiel haben bei Illertissen auch Kapitän Fabian Rupp. Philipp Boyer, Lukas Rietzler und der Japaner Natsuhiko Watanabe eine Memminger Vergangenheit. Beim FCM sind die Ex-Illertisser Gabriel Galinec und der gerade rechtzeitig vor dem Nachbarschaftstreffen wieder genesene Pascal Maier am Start.

In der Vöhlin-Stadt wird zudem die fernöstliche Karte gespielt. Neben Watanabe stehen mit Goson Sakai (VfR Aalen) und Teranuma Kento (FC Hennef 05) zwei weitere Landsleute von ihm im Kader. Ein weiterer echter Neuzugang ist außerdem Torhüter Luka Nujic (SV Sandhausen). Rupp (VfL Sindelfingen) und Valentin Hafner (SSV Ulm 1846 Junioren) trugen schon das Illertisser Trikot. Als Saisonziel wurde ein Mittelfeldplatz ausgegeben.

So lief es bisher zwischen beiden Teams

Die Bilanz in den Punkt- und Pokalspielen fällt recht eindeutig aus: Es gab elf Illertisser Siege, vier Unentschieden und nur sechsmal war Memmingen erfolgreich. Der letzte FCM-Sieg gelang im September 2019 im Toto-Pokal.

Vorverkauf

Für das Heimspiel gegen Illertissen waren mit Stand gestern (Donnerstag) Abend noch Karten zu haben. Karten sind ausschließlich im Vorverkauf online über Allgäu-Ticket, der Esso-Tankstelle am Stadion und das AZ-Servicecenter in Kempten erhältlich. Die Abendkassen bleiben bis auf weiteres geschlossen.

Zuschauerregelung

Die vorgeschriebene Kontakterfassung erfolgt über Luca-App, alternativ über ein auszufüllendes Formular. Zugelassen sind lediglich 200 Stehplätze und 425 Saisonkarten-Inhaber. Für sie werden in der reservierten Tribüne die Sitzplätze entgegen dem Kartenaufdruck zugeteilt. Der FCM bittet darum, möglichst Gruppen zu bilden. Wenn alle Besucher auf Einzelplätze bestehen, reicht die Kapazität angesichts der Abstandsregeln nicht aus. Im gesamten Stadiongelände besteht FFP-Maskenpflicht, lediglich am Sitzplatz darf die Maske abgenommen werden.