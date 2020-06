OY-MITTELBERG. Am 29.06.2020 kam es gegen 20:10 Uhr auf der A7, zwischen dem Parkplatz Rottachtal und der Rottachtalbrücke in Fahrtrichtung Füssen, zu einem folgenschweren Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Kraftrad.

Ein 20-Jähriger Motorradfahrer fuhr bei dem Unfall auf dem linken Fahrstreifen frontal auf das Heck eines PKW auf, der von einer 62-Jährigen Frau gesteuert wurde. Beide Unfallbeteiligte stammen aus dem südlichen Ostallgäu. Bei dem Aufprall kam der Motorrad-Fahrer zu Sturz und rutschte in der Folge über die Fahrbahn, wo er mittig zum Liegen kam. Der Pkw kam durch den Heck-Aufprall ins Schlingern, konnte von der Fahrerin jedoch kontrolliert auf dem Pannenstreifen abgebremst werden. Das Motorrad kam nach etwa 160 Metern auf der Fahrbahn völlig zerstört zum Liegen. Aufgrund der Schwere der Verletzungen des Motorradfahrers landete ein Rettungshubschrauber auf der Autobahn und transportierte den 20-Jährigen umgehend in ein Unfallklinikum. Auch die Pkw-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen ebenfalls in ein Krankenhaus transportiert. Zur detaillierten Rekonstruktion des Unfallhergangs ordnete die Staatsanwaltschaft Kempten die Hinzuziehung eines Gutachters an. Da die Fahrbahn in Fahrtrichtung Süden, für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt war, wurde der Verkehr von der Autobahnmeisterei und Kräften der freiwilligen Feuerwehr Waltenhofen ausgeleitet. Die Fahrbahn konnte nach einer Reinigung erst ab circa 00:30 Uhr wieder in Richtung Füssen befahren werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15000 Euro geschätzt.

Augenzeugen des Zusammenstoßes werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Kempten unter der Tel.-Nr. (0831) 9909-2050 zu melden. (VPI Kempten)