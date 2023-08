Allgäuer Festwoche in Kempten verläuft überwiegend friedlich – Polizei mit positivem Fazit

Vom 11.08.2023 bis zum 20.08.2023 fand die 72. Allgäuer Festwoche in Kempten statt. Der Veranstalter brachte in diesem Jahr einige Änderungen in das Veranstaltungskonzept ein, was die Polizei vor neue Herausforderungen stellte.

Neben dem Wegfall der Nachtbusse wurde auch auf die Videoüberwachung verzichtet, die im Jahr 2022 noch vorhanden war. Wie in den Vorjahren war die Polizei während der Veranstaltung im eigens errichteten Sicherheitszentrum der Allgäuer Festwoche als Ansprechpartner auf dem Festgelände präsent. Die temporäre „Festwochenwache“ bearbeitete während der zehn Veranstaltungstage etwa 100 Einsätze rund um die Festwoche. Es waren sehr intensive Tage für die Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Kempten sowie für die Unterstützungskräfte der zentralen Einsatzdienste des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West und der Bereitschaftspolizei aus Königsbrunn und München. Auch nach Schließung des Festgeländes sorgte die Allgäuer Festwoche für ein reges Einsatzaufkommen in der Kemptener Innenstadt. Die meisten Besucher feierten friedlich und in guter Stimmung, nur in Einzelfällen war ein polizeiliches Einschreiten erforderlich. Zu Beginn der Festwoche kam es, wie bereits berichtet, zu Einsätzen, bei denen sieben Polizeibeamte verletzt wurden.

Die Sicherheit der Festbesucher und der Allgemeinheit wurde während der 72. Allgäuer Festwoche stets gewährleistet. Eine enge Zusammenarbeit mit allen beteiligten Organisationen und Behörden mit Sicherheitsaufgaben (BOS), dem professionellen Sicherheitsdienst und dem Veranstalter trug zu einem weitgehend störungsfreien Ablauf bei. Der Wegfall der Nachtbusse und die fehlende Videoüberwachung werden im Rahmen der Nachbereitung für die Sicherheit bei der 73. Allgäuer Festwoche im Jahr 2024 diskutiert werden. Nach anstrengenden Tagen blickt die Polizeiinspektion Kempten auf eine friedliche Festwoche zurück. Die Sicherheit bei einer Großveranstaltung wie der Allgäuer Festwoche ist immer eine große Herausforderung und erfordert das gemeinsame Engagement aller Beteiligten. „Meine Kolleginnen und Kollegen haben in den vergangenen Tagen mit großem Einsatz und bemerkenswerter Professionalität diese anspruchsvolle Zusatzaufgabe bewältigt und somit einen großen Beitrag zum Erfolg der Allgäuer Festwoche 2023 geleistet. Ich bin stolz auf mein gesamtes Team und alle, die dazu beigetragen haben“, resümiert Polizeidirektor Sven Oliver Klinke, der für den Polizeieinsatz verantwortlich war.

Keiner der Polizeibeamten, die am ersten Freitag und Samstag verletzt wurden, erlitt schwere Verletzungen. Inzwischen sind alle wieder dienstfähig.