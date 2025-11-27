Allrounder mit Weltklasse-Erfahrung: Justin Simon kehrt zu Ratiopharm Ulm zurück

Mit Justin Simon begrüßt Ratiopharm Ulm einen alten Bekannten zurück am OrangeCampus. Vier Jahre nach seinem kurzen, aber eindrucksvollen ersten Gastspiel in Ulm wird der vielseitige Guard erneut das orange Trikot tragen – diesmal bis zum Saisonende. Der 1,96 Meter große Allrounder hat eine bewegte Karriere hinter sich, die ihn quer über den Globus geführt hat, und bringt nun genau die Qualitäten mit, die das von Verletzungen geplagte Ulmer Team dringend benötigt.

Rückkehr eines Unterschiedspielers

Bereits in der Saison 2021/22 war Justin Simon als kurzfristige Verstärkung für den verletzten Karim Jallow eingesprungen. In seinen lediglich zwei Bundesligaspielen hinterließ er einen bleibenden Eindruck: 11 Punkte gegen den FC Bayern und 15 Zähler samt vier Rebounds gegen Bonn machten schnell deutlich, dass Simon ein Spieler ist, der Spiele auf vielen Ebenen beeinflussen kann. Kurz darauf war sein erstes Ulm-Intermezzo bereits beendet – Jallow kehrte zurück, und Ludwigsburg legte Simon ein attraktives Angebot vor.

Sportdirektor Thorsten Leibenath zeigt sich entsprechend begeistert über die nun geschaffene Rückkehr:„In unseren Augen ist Justin einer der vielseitigsten BBL-Spieler der vergangenen Jahre. Mit seinem Einsatz, seiner Schnelligkeit, seiner Bissigkeit, seiner Erfahrung wird er unser Spiel auf sehr vielen Ebenen nachhaltig bereichern.“

In Ludwigsburg bewies Simon anschließend seine außergewöhnliche Bandbreite. Als Spieler, der Positionen von 1 bis 4 übernehmen kann, führte er sein Team bis ins Playoff-Halbfinale und später sogar ins Final Four der Champions League.

Erfolge rund um den Globus

Nach seiner starken Zeit in Deutschland setzte Simon seine internationale Karriere erfolgreich fort. Mit den Sydney Kings feierte er 2022/23 die australische Meisterschaft, bevor es ihn weiter nach Italien und schließlich nach Israel zog. Obwohl die Saison dort aufgrund des Krieges abgebrochen wurde, blieb der nächste Höhepunkt nicht aus: Paris holte den defensivstarken Guard im Dezember, und Simon gewann mit dem französischen Top-Team sowohl den Pokal als auch den EuroCup – ohne eine einzige Niederlage im gesamten Wettbewerb.

Seine Allround-Qualitäten unterstrich Simon mit 7,2 Punkten, 3,8 Rebounds, 1,5 Assists und 1,6 Steals pro Partie. Nach einem weiteren Zwischenstopp in Ludwigsburg, wo er ligaweit mit 2,3 Steals pro Spiel die Statistik anführte, wurde er im FIBA Europe Cup erneut als „Defensive Player of the Year“ ausgezeichnet.

Perfect Match in Orange

Für die laufende Saison 2025/26 hatte Simon eigentlich einen Vertrag in China unterschrieben. Doch die dortige Verschiebung des Saisonstarts brachte Bewegung in die Personalplanung – und öffnete die Tür für eine Rückkehr nach Ulm. Mit mehreren verletzungsbedingten Ausfällen und dem Abgang von Bryce Brown suchte Ratiopharm Ulm dringend nach einem Spieler, der auf beiden Seiten des Feldes hilft.

Der perfekte Zeitpunkt also für ein Comeback, wie Leibenath betont: „Wir sind sehr froh, dass Justin erneut das Ulmer Trikot überstreifen wird. In unseren Augen ist er einer der vielseitigsten BBL-Spieler der vergangenen Jahre. Mit seinem Einsatz, seiner Schnelligkeit, seiner Bissigkeit, seiner Erfahrung wird er unser Spiel auf sehr vielen Ebenen nachhaltig bereichern. Dass Justin auf nahezu allen Positionen eingesetzt werden kann, hilft uns zudem, flexibel auf Verletzungssorgen reagieren zu können.“

Justin Simon bringt Energie, Verteidigungsintensität und Erfolgserfahrung aus drei Kontinenten mit nach Ulm – und diesmal ist sein Engagement nicht auf zwei Spiele begrenzt. Für ratiopharm ulm könnte seine Rückkehr ein entscheidender Baustein auf dem Weg zurück zur Stabilität und Wettbewerbsfähigkeit sein.