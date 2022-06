Innenstadt oder Oberhausen, Freibad oder Kulturbiergarten, La Strada oder Friedensfestival? Ihr habt die Qual der Wahl, denn ihr könnt alles haben. Auch diesen Sommer zeigen die Menschen und Akteure der Stadt, wie vielfältig Augsburg ist. Alle Augsburger und Besucher aus dem Umland können sich auf einen bunten und vielfältigen Stadtsommer freuen, bei dem für Jung und Alt gleichermaßen etwas dabei ist.

Wer in der Innenstadt unterwegs ist, findet in diesem Jahr drei Stadtstrände: Am Martin-Luther-Platz und auf dem Kö am Kulturbiergarten, beide sind täglich ab 11 Uhr geöffnet und die dortigen Liegestühle können bis 21 Uhr genutzt werden; auf dem Bauernmarkt im Augsburger Stadtmarkt gibt es ebenfalls einen Stadtstrand, der zum Entspannen und Pause machen einlädt. Hier gibt es zudem für Eltern, die mit Kindern unterwegs sind, Sandspielzeug zum Ausleihen.

Sowohl auf dem Stadtmarkt als auch am Kö könnt ihr euch auf die beliebten Fotomotive, die bunten Lampions wieder freuen. In der Annastraße erwartet euch in diesem Jahr dagegen ein Sonnenblumenfeld in luftiger Höhe. Bereits seit Anfang Juni sind die 150 knallgelben Blüten an gespannten Schnüren über der Fußgängerzone aufgehängt.

Jede Menge Spaß und Unterhaltung erwartet euch diesen Sommer in Augsburg. Bunte, fröhliche Abenteuer für die Kleinen sowie abwechslungsreiche Aktionen und Veranstaltungen für die Großen. Es wird Euch garantiert nicht langweilig!

Das ist eure Seite, wenn ihr wissen wollt, was in Augsburg alles an kostenlosen Sportangeboten, Kulturevents und Veranstaltungen geboten ist. Auf der Internetseite augsburger-stadtsommer.de findet ihr alle Informationen, Termine und Links zu den Tickets gebündelt präsentiert. Ob Sommer am Kiez, die Lange Kunstnacht, das Kunstwerk Open-Air, der Jazzsommer, die Open-Air-Bühne im Brunnenhof oder als neues Highlight das Friedensfestival auf dem Gaswerk-Areal.

Diesen Sommer kannst du den Feierabend bei einem Bier mit gleichzeitigem Kulturprogramm entspannt genießen. Möglich ist das auch wieder im Kulturbiergarten am Kö. Livekonzerte, DJs und kühle Getränke sind hier das Rezept für unvergessliche Sommerabende in geselliger Runde – und symbolisieren an einem einzigen Ort das, wofür der Augsburger Stadtsommer steht: Kurzurlaub in Augsburg!

Spaß für die Kids! Unterwegs mit Dr. Datschi und Sherlock Zirbel

Wenn ihr gemeinsam mit euren Kindern, Neffen und Nichten in der Augsburger Innenstadt unterwegs seid, könnt ihr diese auf eine ganz andere Art kennenlernen: mit dem interaktiven Hörspiel-Abenteuer „Spurensuche – Kleine Detektive entdecken Augsburger Geheimnisse“. Zusammen mit Sherlock Zirbel und Dr. Datschi deckt ihr mit euren kleinen Detektiven spannende Geheimnisse rund um Augsburg auf. Alle Infos dazu findet ihr hier. Soeben ist die dritte Folge „Urlaub in Europa mitten in Augsburg“ online gestellt worden. Da könnt ihr für euch ein kleines Stück Rom, Straßburg oder Luzern mitten in Augsburg entdecken.

P.S.: schon mal zum Vormerken: mit einer großen Silent Disco gibt es einen weiteren neuen Event im Augsburger Stadtsommer. Save the Date: 7. bis 9. Juli auf dem Willy-Brandt-Platz vor der City-Galerie. Nähere Infos dazu von mir in der nächsten Kolumne. Und weil wir alle heiß auf coole Events sind, hier noch ein kleines Video anlässlich unseres fünfjährigen Gründungsjubiläums:

Einen guten Start in einen hoffentlich erlebnisreichen Sommer!





Ekkehard Schmölz

Augsburg Marketing ist die Stadtmarketingorganisation der Stadt Augsburg. Ekkehard Schmölz ist deren Leiter und veröffentlicht in seiner Kolumne Tipps & Trends, sodass einem erlebnisreichen Tag in Augsburg nichts mehr im Wege steht. Mehr Inspirationen und Ideen findet man unter augsburg-city.de.