Alphaville kommt nach Augsburg! Die Augsburg Marketing-Kolumne, Ausgabe April 2022

Es tut sich viel in der City. Neue Geschäfte erobern Augsburg. Augsburg Open kehrt zurück und seit heute steht auch fest, wer bei den Freilichtbühnenkonzerten im Augsburger Stadtsommer im August spielen wird. Und wenn Du noch kein Ostergeschenk hast, kannst Du Deinen Lieben vielleicht mit Konzerttickets eine musikalische Freude ins Osternest legen.

Das Warten auf den Frühling hat begonnen. Für mich jetzt immer die Entdeckerzeit – raus von daheim und rein in die City. Und es gibt viel Neues zu entdecken. Wer in Lechhausen den neu eröffneten Sportartikelhersteller Decathlon besuchen will, kann danach gleich einen Abstecher in die Innenstadt unternehmen.

Im Pop-Up-Store Zwischenzeit in der Annastraße gibt es im April wieder neue Mieter. Augsburger Handwerker übernehmen den Store und sorgen damit für Abwechslung in der Fußgängerzone. Genauer gesagt handelt es sich um drei Schreiner aus Augsburg, die in der Zwischenzeit exklusive Möbelstücke zum Anschauen und Ausprobieren ausstellen. Doch viel wichtiger ist ihnen der persönliche Kontakt zu den Menschen. Neben Dunkin und Royal Donuts gibt es jetzt mit Magic Donuts in der Bahnhofstraße einen weiteren Donat-Shop in Augsburg. In der Altstadt hat mit Gleis 11 ein neues Geschäft eröffnet. In dem kleinen Bekleidungsladen am Vorderen Lech 6 findest Du ausgewählte Klamotten, von Sweatshirts, über Hosen und Jacken. Und im Laufe des Monats April werden mit Globetrotter für Outdoorfreunde und dem Mulitbrandstore Laufsteg in der nördlichen Annastraße zwei neue Einzelhandelsgeschäfte eröffnen.

Augsburg Open ist zurück!

Vom 5. bis zum 8. Mai laden wir Dich ein, hinter die verschiedensten Türen der Stadt zu blicken. Nach zwei Jahren Pause bietet Augsburg Marketing zusammen mit über 100 Unternehmen, Firmen, Institutionen und Vereinen ein abwechslungsreiches Programm mit mehr als 250 Führungen, Vorträgen und Workshops. Unter www.augsburg-city.de/open findest Du die Veranstaltungsübersicht. Bitte vormerken: Die Anmeldung zu den limitierten Führungen und der Verkauf der Tickets findet ab dem 11. April nur online statt.

Tipp am Rande: Das erworbene Bändchen gilt während der Veranstaltungstage auch als kostenloser Fahrschein für alle Verkehrsmittel im Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund in den Tarifzonen 10 und 20.

Alphaville kommt nach Augsburg!

Die Ikonen der 80er kannst Du live auf der Freilichtbühne erleben. Der Augsburger Stadtsommer bringt in diesem Jahr vom 7. bis zum 14. August ein vielfältiges Programm auf die Freilichtbühne am Roten Tor. Ab besten sicherst Du Dir jetzt schon Deine Tickets! Diese gibt es ab sofort für die insgesamt sechs Konzerte zu kaufen.

Forever Young heißt der Überhit von ALPHAVILLE aus dem Jahr 1984, der zusammen mit „Big in Japan“ und „Sounds Like a Melody“ zu ihren Erfolgshymnen zählt. Und schaut man heute zurück, ist Alphaville tatsächlich „forever young“, denn die unverwechselbare Stimme von Marian Gold klingt frisch wie eh und je. Alphaville sind am 11. August zu Gast auf der Freilichtbühne.

Den Auftakt der Freilichtbühnenkonzerte im Stadtsommer macht am 7. August das WATER & SOUND – Festival der Kulturen mit FATOUMATA DIAWARA und dem Ensemble der Augsburger Philharmoniker. Die Grammy nominierte Sängerin Fatoumata Diawara ist eine der bedeutendsten Stimmen einer neuen Generation afrikanischer Künstler. Weltmusik aus Bayern gibt es am 8. August mit HAINDLING zu hören. Die Kultband aus Bayern ist mit ihrem unverwechselbaren Klang wohl das außergewöhnlichste Musikereignis, das Bayern zu bieten hat. HAVET (auch bekannt als Mimi & Josy), LIENNE und ELENA RUD werden gemeinsam am 10. August die Freilichtbühne stürmen. Mit zwei Top-Ten Alben, ausverkauften Touren und Auftritten auf den größten Festivals Deutschlands hat sich der Rapper ERRDEKA auch außerhalb seiner Heimatstadt Augsburg einen Namen gemacht. Zusammen mit seiner Eyeslow und diversen Special-Guests wird er am 12. August die Freilichtbühne zum Beben bringen.

Zum Finale am 14. August stürmt TOCOTRONIC die Open-Air-Bühne am Roten Tor. Neben ihren größten Hits und aktuellen Songs performt die Indie-Rock-Band auch eine Auswahl der bekanntesten Lieblingssongs ihrer Anfangszeit. Wenn da nicht für jeden etwas dabei ist.

Ich wünsche eine schöne Frühlingszeit und hoffentlich erlebnisreiche Momente auf dem Augsburger Osterplärrer!

Ekkehard Schmölz

Augsburg Marketing ist die Stadtmarketingorganisation der Stadt Augsburg. Ekkehard Schmölz ist deren Leiter und veröffentlicht in seiner Kolumne Tipps & Trends, sodass einem erlebnisreichen Tag in Augsburg nichts mehr im Wege steht. Mehr Inspirationen und Ideen findet man unter augsburg-city.de.