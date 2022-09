Mit Klavieren, Kastanien und Kindern in den Augsburger Herbst! Auch nach dem Herbstplärrer gibt es in Augsburg wieder viel zu erleben. Noch bis Ende September findet in Augsburg Play Me, I´m Yours statt, am 24. und 25. September begrüßen wir dann endlich gemeinsam wieder das Turmamichele mit einem Familienfest auf dem Augsburger Rathausplatz.

Es ist ein klangvoller Spätsommer in Augsburg. Die Play Me, I´m Yours – Klaviere verzaubern zwischen Oberhausen und dem Hochablass alle Passanten. Wenn Ihr Lust habt, könnt ihr jedem Klavier noch bis zum 25. September die schönsten Töne entlocken und andere damit erfreuen. Denn an den einzigartig gestalteten Klavieren ist Spielen ausdrücklich erwünscht. Gestaltet wurden die Klaviere auch in diesem Jahr wieder von Schülern, Azubis, Stundenten und Künstlern aus Augsburg und der Region.

Spiel, Spaß und tolle Gewinne

Beim Turamichele-Familienfest am 24. und 25. September stehen alle Kinder im Mittelpunkt. Rund um den Rathausplatz warten das beliebte Turamichele-Kinderspiel, tolle Mitmach-Aktionen und der Luftballon-Wettbewerb mit Preisen im Gesamtwert von mehr als 10.000 Euro auf Kinder und ihre Familien.

Von 10 bis 18 Uhr erscheint das Turamichele zu jeder vollen Stunde im Fenster des Perlachturms, wo es zum Rhythmus der Glockenschläge den Teufel bezwingt. Zuvor erzählen Kinder in Form des Engelchens & Teufelchens auf der Rathausplatzbühne die Geschichte des traditionellen Kinderfestes.

Umrahmt wird das Turamichele-Schauspiel von einem familienfreundlichen Programm, bei dem Kinder gemeinsam mit ihren Eltern aktiv werden können, z. B. an der FCA-Reaktionswand oder der Turamichele-Fotowand. Neu ist auch der swa Hüpfbus. An den verschiedenen Ständen auf dem Rathausplatz können die Kinder gemeinsam basteln, sich beim Kinderschminken in ihre Lieblingsfigur verwandeln lassen und vieles mehr erleben.

Der Spätsommer in Augsburg

Hoffen wir auf einen schönen Altweibersommer, denn in Augsburg gibt es natürlich noch jede Menge mehr zu erleben. Die Dult lädt Anfang Oktober zwischen Vogeltor und Jakobertor wieder zu einem einzigartigen Einkaufserlebnis unter freiem Himmel ein, vom 23. bis 25. September gibt es das bekannte Streefood-Festival auf dem Gögginer Festplatz, die Saison des Staatstheaters hat wieder mit mitreißenden Aufführungen begonnen und auch die Augsburg Panther starten wieder in die Saison, allein im Oktober mit fünf Heimspielen in Deutschlands traditionellsten Eishockeystadion – inmitten der Innenstadt.

Ekkehard Schmölz

Augsburg Marketing ist die Stadtmarketingorganisation der Stadt Augsburg. Ekkehard Schmölz ist deren Leiter und veröffentlicht in seiner Kolumne Tipps & Trends, sodass einem erlebnisreichen Tag in Augsburg nichts mehr im Wege steht. Mehr Inspirationen und Ideen findet man unter augsburg-city.de.