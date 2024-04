Alte Bekannte | Ratiopharm Ulm erwartet die Bamberg Baskets

Das Samstagabendspiel zwischen Ratiopharm Ulm und den Bamberg Baskets lässt erstmals alte Bekannte in neuer Rolle aufeinandertreffen. Nach dem spektakulären Derbyerfolg gibt es nur noch wenige Stehplätze im Fanblock für das Duell ab 18.30 Uhr in der ratiopharm arena.

„Wir haben bewiesen, dass wir auf hohem Level über die kompletten 40 Minuten spielen können – so wollen wir auch in den nächsten Spielen auftreten“, erklärte George de Paula nach dem 94:60-Statementsieg in Ludwigsburg, der als Big Point im Kampf um die Play-Off Plätze eingeordnet werden kann. In eben jenem nächsten Spiel kommt es zur Neuauflage des traditionsreichen Duells mit den Bamberg Baskets inklusive eines ganz besonderen Wiedersehens. Vier Meisterschaften und drei Pokalsiege haben sie gemeinsam gefeiert, die erfolgreichste Ära in Bamberg mitgeprägt. Als im Jahr 2009 der damalige Point Guard Anton Gavel zu den Oberfranken kam, sollten unter dem erfolgreichen Trainertrio um Chris Flemming und seinen beiden Assistenten Arne Woltmann und Stefan Weissenböck ganze sieben Titel folgen. Seit Februar ist das damalige Co-Trainer-Duo interimsweise auf der Trainerbank der Baskets und hat bislang vier Siege in sechs BBL-Spielen auf der Habenseite: „Bamberg hat sich seit dem Wechsel sicherlich gesteigert – beide machen einen herausragenden Job. Wir pflegen seit Jahren ein freundschaftliches Verhältnis und sind stets auch über den Sport hinaus in Kontakt“, erklärt Ulms Meistertrainer vor dem Duell mit seinen ehemaligen Co-Trainern aus vergangenen Erfolgszeiten.