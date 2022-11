Das Romantik Hotel Alte Posthalterei in Zusmarshausen und das Heimatrestaurant „dahoim“ haben auch nach dem Insolvenzantrag der Betreiber wie gewohnt geöffnet.

„Sowohl der Hotel- als auch der Restaurantbetrieb laufen in vollem Umfang weiter“, sagt Constantin Graf Salm-Hoogstraeten. Das Amtsgericht Augsburg hat den Rechtsanwalt, der den Augsburger Standort der bundesweit tätigen Kanzlei Schultze & Braun leitet, zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt. Er verschafft sich nun vor Ort in Zusmarshausen einen Überblick über die Situation und die wirtschaftliche Lage des Hotel- und Gastronomiebetriebs. Zudem prüft der vorläufige Insolvenzverwalter nun die Möglichkeiten einer wirtschaftlichen Sanierung und wird in diesem Zusammenhang auch eine gezielte Suche nach möglichen Investoren starten.

Ziel: Erhalt von Hotel und Gastronomie und möglichst vieler Arbeitsplätze

Zusammen mit Manuela Schumacher, der Pächterin der Alten Posthalterei hat Graf Salm-Hoogstraeten die Belegschaft von Hotel und Restaurant über die aktuelle Situation und die nächsten Schritte informiert. „Ihre Löhne und Gehälter sind bis Ende Januar über das sogenannte Insolvenzgeld gesichert“, sagt Graf Salm-Hoogstraeten. „Wir kümmern uns nun darum, dass die rund 40 Mitarbeitenden ihr Geld für November zeitnah erhalten.“

Manuela Schumacher und Graf Salm-Hoogstraeten arbeiten mit Hochdruck daran, dass die geplanten Weihnachtsfeiern und Veranstaltungen, wie etwa die Studio 54 Silvesterparty, wie geplant stattfinden können. Aus rechtlichen Gründen dürfen bereits erworbene Gutscheine oder Eintrittskarten nicht mehr angenommen werden. „Wir bedauern das, und uns ist bewusst, dass dies für unsere Gäste nicht schön ist. Allerdings müssen und werden wir uns an die gesetzlichen Regelungen halten. Wir prüfen aber gleichwohl, wie eine Lösung aussehen kann, die die Ansprüche aller Beteiligten bestmöglich berücksichtigt. Wir bitten in diesem Zusammenhang unsere Gäste um Verständnis und ein wenig Geduld“, so der vorläufige Insolvenzverwalter.

Lange Historie und berühmte Gäste

„Die Alte Posthalterei kann auf eine lange Historie und zahlreiche berühmte Gäste zurückblicken – wie zum Beispiel Napoleon oder die französische Königin Marie Antoinette, als sie noch österreichische Erzherzogin war. Das Hotel mit seinen insgesamt 66 Zimmern und das Heimatrestaurant mit seinen 280 Plätzen verbinden Tradition und Moderne. Das gemeinsame Ziel ist, dass diese Verbindung auch in Zukunft Bestand hat und wir das das Hotel und die Gastronomie und möglichst viele Arbeitsplätze erhalten können“, sagt Graf Salm-Hoogstraeten.

Alles dafür tun, auch diese schwere Zeit durchzustehen

„Mein Mann und ich haben alles in das Romantik Hotel und das Heimatrestaurant investiert“, sagt Manuela Schumacher. „Zusammen mit unserem Team haben wir es geschafft, die schwere Zeit seit der Eröffnung im März 2020 durchzustehen, während der Hotels und Gastronomie mehrfach geschlossen bleiben mussten. Nun hat uns diese Krise aber leider doch noch eingeholt. Wir glauben trotzdem weiterhin an das Potential unseres Hotel- und Gastronomiekonzepts und werden alles dafür tun, auch diese schwere Zeit durchzustehen. Die Gäste unseres Romantik Hotels, aber auch die unseres Heimatrestaurants „dahoim“, erhalten weiterhin den freundlichen und gästeorientierten Service, für den die Alte Posthalterei mit ihrem Team über die Grenzen von Zusmarshausen hinaus bekannt sind.“

Das Romantik Hotel Alte Posthalterei und das Heimatrestaurant „dahoim“ können auf eine Geschichte bis 1648 zurückblicken. Das Hotel mit seinen 66 Zimmern und fünf Veranstaltungsräumen sowie das Restaurant mit 280 Plätzen liegt in Zusmarshausen im Naturpark Westliche Wälder an der alten Post-Strecke Paris-Wien. Nach einem umfangreichen Umbau wurden Hotel und Restaurant im März 2020 neu eröffnet. 2021 wurden Hotel und Restaurant mit dem TOPHOTEL AWARD 2020/2021 in der Kategorie Privat-Hotel und Gastronomie ausgezeichnet.