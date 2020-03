Althusmann sieht keinen Grund für Hamsterkäufe

Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) appelliert an die Bürger, trotz der aktuellen Corona-Krise keine Hamsterkäufe zu tätigen. Dafür gebe es keinen Anlass, sagte er der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Und weiter: „Ich kann die Sorge vieler Menschen verstehen, ich bitte sie allerdings dringlich, mit Augenmaß einzukaufen. Das Bevorraten mit Lebensmitteln ist nicht notwendig. Selbst wenn die Regale mal leer sind, werden sie wieder aufgefüllt werden. Unsere Transportketten sind nach wie vor gesichert. Es hat auch etwas mit der Solidarität untereinander zu tun, sich jetzt nicht mit 100 Rollen Toilettenpapier und kiloweise Nudeln einzudecken“, so der CDU-Politiker.

Erste Hamsterkäufe im Supermarkt, über dts Nachrichtenagentur

Er bekräftigte, dass das Land alles unternehmen werde, um Ausgangssperren zu vermeiden. Sie seien das letzte Mittel. „Sollte die Infektionsdynamik sich weiter so beschleunigen wie bisher, müssen wir alle denkbaren Maßnahmen ergreifen“, sagte Althusmann und fügte gleichzeitig hinzu, dass das Land alles tue, um die Infektionsketten zu durchbrechen.

Wirtschaftlich wird das Coronavirus Niedersachsen nach Einschätzung des stellvertretenden Ministerpräsidenten massiv treffen und beeinträchtigen. Er gehe derzeit davon aus, dass die Volkswirtschaft in Niedersachsen, die über eine Gesamtwirtschaftskraft von etwas mehr als 300 Milliarden Euro verfüge, mit einem Verlust von etwa drei Milliarden Euro rechnen müsse. „Der volkswirtschaftliche Schaden durch Corona wird immens spürbar sein, und wir werden das nicht alles in diesem Jahr aufholen können. Jetzt geht es in erster Linie darum, die Strukturen des Mittelstandes, des Handwerks, aber auch der Industrie aufrechtzuerhalten“, so der Minister.