Am 15. und 16. April: Offene Ateliers und Studios auf dem Gaswerk-Areal

Am kommenden Wochenende laden Kunstschaffende bei den Offenen Ateliers und Studios in ihre Galerie-, Studio- und Arbeitsräume auf dem Gaswerk ein.

Offene Ateliers und Studios

Samstag, 15.4.2023 von 14.00 – 19.00 Uhr

Sonntag, 16.4.2023 von 12.00 – 17.00 Uhr

Der Eintritt ist frei!

Das Kultur- und Kreativareal beim Gaswerk ist in Frühlingsstimmung: Bei den „Offenen Ateliers und Studios“ können Besucherinnen und Besucher das Gelände in exklusiven Führungen erkunden und den Künstlerinnen und Künstlern über die Schultern blicken. Am 15. und 16. April sind eine Vielzahl von Studios und Ateliers bei freiem Eintritt geöffnet. Im „Kunst und Kuchen – Kiosk“ erwarten die Besucherinnen und Besucher zudem Snacks und Getränke. Auch für die Kleinen gibt es Programm: Am betreuten „Mitmachtisch“ können sich die kleinen Künstlerinnen und Künstler mit Farbe und Pinsel austoben.

Wer das Areal nicht auf eigene Faust erkunden will, kann am Sonntag an einer der zahlreichen Führungen teilnehmen. Für organisierte Rundgänge mit Aufstieg zum Gaskessel, durch die Atelierräume oder das Gelände ist eine Anmeldung erforderlich: https://www.sw-augsburg.de/ swa-erleben/.

Folgende Künstlerinnen und Künstler geben Einblicke in ihre Arbeiten:

Ofenhaus: Ute Illig, Jovan Jovanovic, Cornelia Wiesemüller, Denise Clark, Tanja Wasser, Max Schmerling, Silvia Kotzur

Musikbox: Pere Làchaise (Multikultureller Indie-Rock, Musikbox), Musikgruppe Herrenabfall, Susanne Thoma (crafftwerk kultur kiosk), Mia Jakob

Sozialgebäude: Johanna Schreiner, Beate Hien, Brigitte Rothenberger (Lachyoga), Simone G. Bwalya (Malerei, Grafik, Installation, Videoperformance, Fotografie), Christine Reiter, Daniela Kammerer

Östliche Werkstätten: Sigrun Lenk, Eva Krusche, Brigitte Beutel (Taiko Gruppe), Ioan Brendea