Am 19. Oktober: FC Augsburg lädt zur ordentlichen Mitgliederversammlung

Einhergehend mit den Lockerungen in den neuen Verordnungen freuen sich der Vorstand und Aufsichtsrat des Fußball-Club Augsburg 1907 e.V., dass die jährliche Mitgliederversammlung als Präsenzveranstaltung umgesetzt werden kann. Nach fortwährender Neubewertung und Abstimmung mit den Behörden findet diese nun am Dienstag, 19. Oktober, um 18.00 Uhr in der WWK ARENA statt.

Nachdem die Mitgliederversammlung 2020 aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden konnte, werden Tagesordnungspunkte sowohl für das Jahr 2019/20 als auch für das Jahr 2020/21 behandelt. Um unter den aktuellen pandemischen Rahmenbedingungen die Durchführung der Versammlung als Präsenzveranstaltung sicherstellen zu können und allen Mitgliedern einen bestmöglichen Gesundheitsschutz garantieren zu können, findet die Veranstaltung nicht wie gewohnt im Business Bereich, sondern als Freiluftveranstaltung in der WWK ARENA statt. Vor der Gegengeraden wird eine Bühne aufgebaut, so dass die Osttribüne als Sitzplatzbereich für die teilnehmenden Mitglieder genutzt werden kann. Die Einladungen wurden in den vergangenen Tagen fristgerecht an alle Mitglieder verschickt.

Aufgrund der aktuellen Pandemie-Situation und des behördlich vorgegebenen Hygienekonzepts ist die Anmeldung zur Mitgliederversammlung im Vorfeld unabdingbar. Eine Anmeldung kann bis spätestens Sonntag, 17. Oktober, (23.00 Uhr) vorgenommen werden. Kostenlose Tickets für einen entsprechenden Sitzplatz sind über den Online-Ticketshop auf www.fcaugsburg.de/mitgliederversammlung2021

erhältlich und werden als personalisierte Print@home-Tickets ausgestellt, die ausschließlich vom angegebenen Mitglied persönlich genutzt werden dürfen. Umplatzierungen sind nicht möglich.

Einlass ist ab 17.00 Uhr, der Zugang erfolgt über die Eingänge 3 und 4. Wie bei den FCA-Heimspielen erhalten nur Mitglieder unter Vorlage eines gültigen Mitglieds- und Lichtbildausweises Zutritt. Zusätzlich ist ein aktueller „GGG-Nachweis“ zu erbringen. Auf dem gesamten Stadiongelände gilt eine Maskenpflicht, die Maske darf nur am Sitzplatz abgenommen werden. Die Parkplätze an der Arena stehen allen Mitgliedern kostenlos zur Verfügung. Im Stadionumlauf sind die Kioske zum Kauf von Speisen und Getränken geöffnet. Eine Bezahlung ist über die FCA-Card oder die Bezahlfunktion „Mobil zahlen“ in der FCA-App möglich.