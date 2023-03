Am letzten Märzwochenende kein Zugverkehr zwischen Augsburg und Donauwörth möglich

Die Bauarbeiten der Deutschen Bahn AG an der Strecke zwischen Augsburg und Donauwörth gehen weiter.

Die derzeitige Bauphase, in der für Go-Ahead kein Zugverkehr zwischen Augsburg und Meitingen möglich ist, soll planmäßig am 14.3. zu Ende gehen. Den Baustellenplanungen zufolge wird ab dem 15.3. für die Go-Ahead Linien RE 80, RE 89 und RB 87 wieder Zugverkehr mit verschiedenen Einschränkungen möglich sein, bevor dann am letzten Wochenende im März überhaupt kein Zug von Go-Ahead zwischen Augsburg und Donauwörth verkehren kann und alle Fahrten durch Busse ersetzt werden müssen.

Der dementsprechend geänderte Fahrplan wurde auf der Go-Ahead Website bereitgestellt, die detaillierten Fahrpläne werden in den nächsten Tagen auch in die Online-Medien eingearbeitet.