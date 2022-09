Ab Morgen steigt am Friedberger See ein sportliches Highlight. Die 56 besten Wakeboarder Deutschlands suchen ihren Meister.

An diesem Wochenende findet am Friedberger See die 1. Deutsche Wakeboard Meisterschaft statt. Am morgigen Samstag findet, wird ab 10:30 Uhr erstmals gestartet. Wer sich durch die coolsten Sprünge und Moves entsprechend platzieren, zeigt sich spätestens nach den Finalläufen am Sonntag. Bereits heute konnten sich die Sportler in den Trainings ein Gefühl für die Bedingungen vor Ort holen.

Insgesamt treten 56 Wakeboarder aus ganz Deutschland an. Der Eintritt zur Deutschen Meisterschaft ist frei, für Verpflegung mit Kaffee und Kuchen ist gesorgt.

Die Zeiten

Start: Samstag ab 10:30 – ca. 17:30

Finale: Sonntag ab 12:00 – ca. 16:30