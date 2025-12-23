Newsletter
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Amadou Haidara verlässt RB Leipzig in Richtung Frankreich

Von DTS Nachrichtenagentur

Der malische Nationalspieler Amadou Haidara verlässt RB Leipzig zur Winterpause. Der 27-jährige Mittelfeldspieler schließe sich zum 1. Januar 2026 dem aktuellen Tabellenführer der französischen Ligue 1, dem RC Lens, an, teilte der Bundesligist am Dienstag mit.

Amadou Haidara Verlässt Rb Leipzig In Richtung FrankreichAmadou Haidara (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Haidara war im Winter 2019 von Salzburg nach Leipzig gewechselt. In seine Zeit bei den Sachsen fallen fünf Qualifikationen für die Champions League, das Erreichen des Halbfinals 2019/20, beide DFB-Pokalsiege 2022 und 2023 sowie der Gewinn des Supercups 2023. Insgesamt absolvierte der Malier, der aktuell mit seinem Heimatland am Afrika-Cup teilnimmt, 222 Pflichtspiele im Trikot von RB Leipzig. Dabei erzielte er 15 Tore und bereitete 13 weitere Treffer vor.

“Doudou war über viele Jahre ein sehr wichtiger Spieler für RB Leipzig”, sagte RB-Geschäftsführer Marcel Schäfer. “Auf dem Platz hat er unserem Mittelfeld mit seiner Spielintelligenz und seiner Zweikampfstärke viel Struktur verliehen, gleichzeitig hat er sich auch abseits des Rasens große Anerkennung erarbeitet und war insbesondere für unsere jungen, französischsprachigen Spieler eine wichtige Bezugsperson.”

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

