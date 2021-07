Amazon-Gründer Bezos absolviert Weltraumflug

Der US-Milliardär Jeff Bezos ist am Dienstag zu einem nur wenige Minuten andauernden Weltraumflug gestartet. Der Gründer des Online-Händlers Amazon startete die Reise vom Weltraumbahnhof seiner Firma Blue Origin in Van Hort im US-Bundesstaat Texas. Die Kapsel wurde von der Trägerrakete „New Shepard“ in Richtung All getragen.

Jeff Bezos startet am 20.07.2021 mit Rakete „New Shepard“ in Richtung Weltraum, über dts Nachrichtenagentur

Neben Bezos waren drei weitere Passagiere an Bord, sei Bruder Mark, die 82-jährige Pilotin Wally Funk und der 18-jährige Abiturient Oliver Daemen. Funk gilt damit als älteste Astronautin und Daemen als jüngster Astronaut der Geschichte. Bei dem komplett automatisieren Flug gab es keinen Piloten.

Am 11. Juli war bereits der britische Milliardär Richard Branson in den Weltraum aufgebrochen und hatte eine Höhe von ungefähr 80 Kilometern erreicht. Für Bezos Raumkapsel waren hingegen von vornherein über 100 Kilometer eingeplant – nach internationaler Definition die Grenze zum Weltraum. Bezos und Branson hatten sich ein „Rennen der Milliardäre“ geliefert. Beide wollen Weltraumtouristik etablieren.