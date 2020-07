Amazon investiert 150 Millionen Euro in den Standort Graben bei Augsburg

Das Amazon Logistikzentrum in Graben investiert 150 Millionen Euro in neueste Technologien. In zwei der bestehenden Hallen des Logistikzentrums schafft Amazon eine Fläche für Transportroboter.

Während Mitarbeiter bisher zu den Regalen gingen um Waren einzulagern oder zu kommissionieren, bringen die Roboter die Ware zukünftig zu den Mitarbeitern. Rund 10.000 bewegliche Regale werden an dem Standort unterwegs sein. Die Transportroboter heben die Regale an und fahren sie zu den Mitarbeitern. Das hilft Amazon, Kunden in der Region und in Europa mehr Auswahl und mehr flexible Lieferoptionen zu bieten.

Der Standort hat die beiden Hallen bereits geräumt und bereitet die Fundamente aktuell für den Ausbau vor. Es werden zwei zusätzliche Zwischenböden eingezogen, um auf mehreren Stockwerken arbeiten zu können. Mit dem Einbau der neuen Technik finden auch weitere Umbauten statt. So wird zum Beispiel die Fördertechnik erweitert. Waren und Pakete werden zukünftig über 9,5 Kilometer zusätzliche Fördertechnik transportiert. Durch die neue Technologie kann Amazon den vorhandenen Platz im Gebäude besser und nachhaltiger nutzen. Über 100.000 m³ Lagerplatz wird nach dem Umbau verfügbar sein – das entspricht etwa 3.000 Lkw-Containern.

„Diese Nachverdichtung ist optimal und nachhaltig“, sagt Grabens Bürgermeister Andreas Scharf. „Sechs Hektar neue Betriebsflächen sind für viele Kommunen ein eigenes Gewerbegebiet.“ Ernst Schäffler, Standortleiter des Amazon Logistikzentrums in Graben, ergänzt: „Die Erweiterung bringt uns technisch auf den modernsten Stand und trägt zur Standortsicherung bei.“

Die Einführung neuer Technologien im Logistikzentrum schafft eine größere Bandbreite an Arbeitsplätzen in Graben. Durch den Ausbau fallen keine Arbeitsplätze weg. Es wird eine wichtige Aufgabe sein, Mitarbeiter in den neuen Prozessen zu qualifizieren. Zusätzlich sucht Amazon neue Mitarbeiter in den technischen Abteilungen.