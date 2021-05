Amazon kauft Filmstudio MGM

Amazon kauft das Filmstudio MGM für 8,45 Milliarden US-Dollar. Das teilte der US-Logistikkonzern am frühen Mittwochmorgen (Ortszeit) mit. Das bekannte Studio mit dem Löwenbrüllen blickt auf jahrzehntelange Filmtradition zurück, darunter die James-Bond-Reihe, Rocky, Stargate oder das Schweigen der Lämmer.

Amazon, über dts Nachrichtenagentur

„Der wahre finanzielle Wert hinter diesem Deal ist der Schatz an geistigem Eigentum in dem umfangreichen Katalog, den wir gemeinsam mit dem talentierten Team von MGM neu definieren und entwickeln möchten. Es ist sehr aufregend und bietet so viele Möglichkeiten für qualitativ hochwertiges Storytelling“, sagte der Senior Vice President von Amazon Prime Video und der Amazon Studios, Mike Hopkins, zu dem Vorgang. Die zuständigen Kartellbehörden müssen dem Kauf noch zustimmen.